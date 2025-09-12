Montelupo Fiorentino, riaprono le scuole: dal 15 settembre al via il nuovo anno scolastico

Lunedì 15 settembre 2025 prenderà ufficialmente avvio il nuovo anno scolastico. Un momento importante per studenti, famiglie, docenti e personale, che segna la ripresa delle attività educative e didattiche in tutti i plessi scolastici del territorio.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, nei plessi G. Rodari e Torre dal 15 al 19 settembre l’ingresso è previsto tra le ore 8.30 e le ore 9.00, mentre l’uscita sarà compresa tra le 12.00 e le 12.30. Dal 22 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo, che prevede anche l’uscita dopo pranzo e il tempo pieno fino alle 16.30. Le sezioni dei tre anni seguiranno invece un percorso di inserimento graduale, già comunicato alle famiglie.

Alla scuola primaria, nel plesso Margherita Hack il primo giorno di lezione le classi prime entreranno alle ore 9.30, le seconde alle 9.00, mentre le terze, le quarte e le quinte inizieranno alle ore 8.30; tutte le classi usciranno alle ore 13.00. Dal 16 al 19 settembre l’orario sarà uniforme, con ingresso alle ore 8.30 e uscita alle ore 13.00. A partire dal 22 settembre è previsto l’orario definitivo con il servizio mensa e il tempo pieno. Nel plesso Baccio, che ospita le classi quinte, la scansione oraria sarà la medesima.

La scuola secondaria di primo grado, plesso l’Istituto Comprensivo Statale Baccio da Montelupo, inizierà il 15 settembre con ingresso alle ore 8.00 per le classi seconde e terze, mentre le classi prime entreranno alle 9.10. Tutti gli studenti usciranno alle 11.55. Dal 16 al 19 settembre l’orario sarà unico, con lezioni dalle 8.00 alle 11.55, mentre dal 22 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo, che prevede attività didattiche fino alle ore 14.00.

Servizio trasporto scolastico

Dal 15 al 19 settembre lo scuolabus sarà attivo al ritorno per tutte le classi, mentre l’andata sarà garantita a partire dal 16 settembre per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia (sezioni 4 e 5 anni). Per la scuola secondaria, il servizio di andata sarà attivo dal 15 settembre per le classi seconde e terze, e dal 16 settembre per le classi prime, con ritorno per tutti già dal primo giorno.

Le famiglie possono consultare il dettaglio degli orari provvisori del servizio scuolabus sul sito del comune.

Interventi sugli edifici scolastici

Durante il periodo estivo, inoltre, l’Amministrazione comunale ha programmato e realizzato una serie di interventi nei plessi scolastici del territorio, finalizzati sia alla manutenzione ordinaria che al miglioramento strutturale.

Alla scuola dell’infanzia della Torre è in fase di ultimazione l’intervento per impermeabilizzare la copertura della palestra, contestualmente è stato ripulito il tetto e sono in programma interventi agli interni per eliminare i segni di infiltrazioni. Alla scuola infanzia Rodari è stata completamente sostituita la pavimentazione e sono state apportate ulteriori migliorie che hanno reso gli ambienti rinnovati e accoglienti. Presso la scuola Baccio sono state realizzate alcune manutenzioni e sono in corso i lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della palestra. Infine, la scuola Hack, di più recente costruzione, è interessata dai lavori di completamento del nuovo plesso che ospiterà lo spazio educativo “Zero–Sei”.

