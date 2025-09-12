Rifiuti scaricati in zona rurale, due denunce a Volterra

Cronaca Volterra
Doppia operazione dei carabinieri forestali nel Pisano. Il 9 settembre due persone sono state denunciate a Volterra per abbandono illecito di rifiuti speciali. Tanti rifiuti sono stati trovati in un'area rurale e le indagini hanno permesso di risalire ai responsabili. Erano stati abbandonati arredi, sanitari da bagno, libri, documenti e parti di impianto elettrico, tutti provenienti dalla ristrutturazione di un'attività commerciale.

A Pisa il 7 settembre un 49enne è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti. L'uomo, alla guida del suo autocarro, trasportava una quantità non dichiarata di rifiuti non pericolosi, tra cui rottami di ferro e plastica, presumibilmente parti di un veicolo smontato. A"l conducente è stata contestata la mancata iscrizioni all'albo dei gestori ambientali e l'assenza del formulario di identificazione dei rifiuti, documenti obbligatori per il trasporto di tali materiali" scrivono dall'Arma. Veicolo e rifiuti sono stati sequestrati, la patente ritirata.

