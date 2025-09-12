San Miniato premia i centisti degli istituti superiori cittadini

Una cerimonia all’aperto quella prevista per il 13 settembre, alle ore 11.30, nell'ex frantoio della biblioteca "Luzi" ai Loggiati di San Domenico, per festeggiare i 18 studenti e studentesse dei due istituti superiori cittadini che si sono diplomati con 100 e 100 e lode. Ad accogliere queste menti eccellenti provenienti dall’IT “Cattaneo” di San Miniato e dal Liceo “Marconi” di La Scala, saranno il sindaco di San Miniato Simone Giglioli insieme all'assessore all'istruzione Matteo Squicciarini, con le amministrazioni di Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno e Santa Maria a Monte e ai due presidi, Luca Petrini del Liceo “Marconi”, ed Elena Casarosa dell'IT "Cattaneo".

Undici sono i centisti del Liceo Marconi: Giacomo Astinenti (Montopoli in Val d'Arno), Stiven Qesimi Sotiraq (San Miniato, 100 e lode), Daniele Gelli (San Miniato), Irene Zaccagnino (San Miniato), Carolina Gentile (Fucecchio), Alice Caverni (San Miniato, 100 e lode), Elisa Taddei (San Miniato, 100 e lode), Lorenzo Benericetti (Fucecchio, 100 e lode), Alessandra Capone (San Miniato, 100 e lode), Fabio Grossi (San Miniato) e Gabriele Ottonelli (Santa Croce sull'Arno, 100 e lode).

Sette sono i centisti dell'IT Cattaneo: Pierpaolo Buggiani (Fucecchio), Greta Rabazzi (Montopoli in Val d'Arno), Riccardo Scarselli (Montopoli in Val d'Arno, 100 e lode), Gabriele Mezzacapo (San Miniato), Elsina Hithi (Santa Croce sull'Arno), Cristhal Tatoni (Santa Croce sull'Arno) e Irene Sabatini (Santa Maria a Monte).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa