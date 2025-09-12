Solenne cerimonia per il giuramento dei Marescialli a Firenze

Nella mattinata di oggi, 12 settembre 2025, all’interno della Caserma intitolata al “Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice MARITANO”, sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, si è tenuta la solenne cerimonia del Giuramento dei Marescialli frequentatori del 3° anno di corso triennale.

Alla presenza di numerose Autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti dell’Ordine Militare d’Italia, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, i giovani Marescialli del neo costituito Reparto Corso di Perfezionamento hanno declamato, di fronte alla Bandiera d’Istituto, la formula del Giuramento, ribadendo la fedeltà alla Repubblica ed impegnandosi solennemente all’osservanza della Costituzione e delle leggi, all’adempimento con disciplina ed onore dei doveri connessi al loro stato, alla difesa della Patria ed alla salvaguardia delle libere Istituzioni.

Si è trattato di un momento carico di emozione, che da quest’anno accademico assume un ulteriore significato collocandosi al principio di un rinnovato ciclo formativo per il terzo anno di corso. Infatti, dalla prossima settimana i Marescialli Allievi saranno avviati a svolgere periodi di formazione sul campo (“training on the job”) presso l’Arma Territoriale, finalizzati a fornire loro un ricco quadro esperienziale pratico, propedeutico al successivo impiego presso le Stazioni Carabinieri.

In questo modo l’Arma dei Carabinieri intende fornire ai propri Marescialli, figure cardine dell’Istituzione che da sempre incarnano la presenza dello Stato accanto ai cittadini, una preparazione ancor più solida che offra loro, fin dal principio del percorso professionale, gli strumenti necessari ad onorare l’impegno assunto proprio con il Giuramento, a suggello di una scelta di vita che spesso li chiamerà al sacrificio del proprio particolare per assicurare il bene comune e la tutela di ogni appartenente alle nostre comunità.

