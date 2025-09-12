Sorpreso a vendere eroina, 28enne arrestato

Un cittadino nigeriano di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dal Commissariato di Rifredi durante un servizio in borghese in Viale Redi.

Gli agenti hanno notato il giovane aggirarsi in bicicletta con fare sospetto e avvicinarsi al finestrino di un’auto, cedendo qualcosa in cambio di banconote e monete. Subito dopo, una parte del personale ha fermato l’acquirente, trovandolo in possesso di circa un grammo di eroina, mentre altri poliziotti hanno bloccato il 28enne.

Nella borsa che aveva a tracolla sono stati rinvenuti nove involucri di eroina, per un peso complessivo di circa otto grammi, oltre a denaro contante. L’uomo, già con precedenti, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, davanti alla quale è comparso per la convalida della misura precautelare.

Si ricorda che l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse a suo carico saranno valutate nel corso del processo, e che l’uomo è al momento assistito dalla presunzione di innocenza.