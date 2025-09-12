Studio Cna: Arezzo è la provincia con meno pressione fiscale

Lieve calo della tassazione sulle imprese personali nel 2024 al 52,3% dal 52,8% a livello nazionale e conferma di consistenti divari territoriali. Sono le principali evidenze dell’Osservatorio sul fisco della CNA “Comune che vai fisco che trovi” giunto alla settima edizione.

Grazie alla fotografia scattate dall’Osservatorio CNA in media, le imprese hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto all’anno precedente. In Toscana Arezzo è quella con la minore pressione 49,8, nona su 114 province, ultima Livorno con il 56,1% alla posizione 110.

Il rapporto della CNA riguarda un’impresa tipo rappresentativa. Nello specifico un’impresa individuale che utilizza un laboratorio artigiano di 350 mq e un negozio di proprietà destinato alla vendita di 175 mq con valori immobiliari di 500mila euro in tutti i comuni, ricavi per 431mila euro e un reddito d’impresa di 50mila.

Le differenze territoriali riflettono in particolare le addizionali regionali e comunali sul reddito, l’IMU e l’imposizione per raccolta e gestione rifiuti. Il rapporto inoltre rileva che il livello di tassazione è più elevato nelle province dove è minore l’efficienza della gestione e della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. In media nel nord-Italia la pressione fiscale è più lieve rispetto al Sud.

Nel complesso la divergenza territoriale rimane di 11 punti come l’anno precedente a livello nazionale. Per la Toscana, come detto, il total tax rate minore è quello di Arezzo con il 49,8% e il nono posto nazionale, il primo giorno, libero da tasse è il 30 giugno, è seguita da Massa al 27 posto con un TTR del 50,9% e il giorno tax free fissato al 4 luglio, sfogliando ancora la classifica troviamo Siena al 29° Posto con il 51% e primo giorno tax free il 5 luglio, segue Grosseto 41^ (51,4-6 luglio), Prato 42^ (51,4-6 luglio), Lucca 52^ (51,8-8 luglio), Pisa 58^ (52%-8 luglio), Pistoia 63^ (52,2-9 luglio), Carrara 81^ (52,9-12 luglio). Al 97° posto troviamo il capoluogo della nostra regione, Firenze con un TTR del 54,4% e dove si termina di lavorare per il ‘fisco’ il 17 luglio, peggio fa solo Livorno al quart’ultimo posto nazionale (110^ posizione) con il primo giorno ‘libero’ il 23 luglio e un TTR al 56,1%.

“La nostra regione ricalca fedelmente la situazione nazionale, esiste una forte disparità tra le province nel livello di tassazione – afferma Luca Tonini Presidente di CNA Toscana – tra Arezzo e Livorno ci sono quasi tre settimane di differenza per il tax free day. Questo significa che un imprenditore è più o meno penalizzato a seconda della provincia dove ha la sede, questo non è più accettabile. Nei nostri territori la crescita deve essere uniforme e il punto di partenza deve essere lo stesso. Per questo motivo sosteniamo le richieste di CNA Nazionale al Governo di rendere il fisco più leggero, semplice e, soprattutto, equo”.

Fonte: Cna - Ufficio stampa

