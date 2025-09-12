Zona rossa prorogata a Castelfiorentino, Urso (FdI): "Atto concreto"

Serena Urso, coordinatrice e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Castelfiorentino, candidata alle prossime elezioni regionali, esprime piena soddisfazione per il provvedimento adottato dal Prefetto di Firenze nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha prorogato di altri quattro mesi il divieto di stazionamento nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino definita “zona rossa”. «Il rinnovo della misura – dichiara Urso – rappresenta un atto concreto a tutela dei cittadini onesti e della legalità. Castelfiorentino ha bisogno di regole chiare e del loro rispetto: chi pensa di poter vivere commettendo reati deve sapere che lo Stato è presente, vigile e determinato a difendere la sicurezza urbana, e i numeri forniti in relazione alle persone controllate e ai provvedimenti adottati ne sono la conferma».

La dirigente di FdI sottolinea come il provvedimento si inserisca nella strategia nazionale voluta dal governo Meloni che, con la direttiva del 17 dicembre 2024 a firma del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato ai Prefetti strumenti più rapidi e incisivi per intervenire nelle aree urbane a rischio, dalle stazioni ferroviarie alle zone dello spaccio, fino ai luoghi della movida e ai parchi pubblici.

«A Castelfiorentino – prosegue Urso – questo lavoro sta dando frutti grazie alla sinergia tra le Forze dell’Ordine, la Prefettura e le autorità di pubblica sicurezza. È a loro che va il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano, non certo a chi pensa di improvvisarsi “sceriffo di paese” senza alcun ruolo riconosciuto e, anzi, in contrasto con le stesse norme che vietano le ronde e qualsiasi forma di giustizia fai-da-te».

Per Fratelli d’Italia, la sicurezza è un diritto fondamentale che si garantisce con strumenti legittimi, competenza e istituzioni che operano nel pieno rispetto della legge, non con iniziative estemporanee o prive di ogni fondamento giuridico.

