Addio a Christian Panicucci, fondatore del Mamamia di Torre del Lago

Si è spento a 59 anni Christian Panicucci, figura storica della comunità LGBTQ+ italiana, fondatore del Mamamia di Torre del Lago e tra i promotori di Gay.it insieme ad Alessio De Giorgi e Davide Buselli. Malato da tempo di SLA, che negli ultimi anni lo aveva costretto alla sedia a rotelle, Panicucci lascia un segno profondo nella storia dei diritti e della cultura queer in Italia.

Il suo nome resta legato soprattutto al Mamamia, locale aperto nel 1999 con l’allora compagno Alessio De Giorgi, che divenne ben presto un punto di riferimento nazionale: non solo luogo di divertimento e musica, ma anche spazio di espressione, libertà e inclusione, capace di dare voce e visibilità a un’intera generazione.

Panicucci, nato a Grenoble e in possesso della doppia cittadinanza italo-francese, fu protagonista anche sul piano dei diritti civili. Nel 2002, insieme a De Giorgi, fu il primo uomo a sottoscrivere un PACS (Patto civile di solidarietà) presso l’ambasciata francese a Roma. I due, all’epoca conviventi da dieci anni a Pisa, scelsero come data il 21 ottobre, anniversario del loro incontro avvenuto durante un’iniziativa di Arcigay in Toscana.

A ricordarlo, in queste ore, è stato proprio Alessio De Giorgi, con un messaggio su Facebook: “Ciao Christian. Sono stati 15 anni d’amore intensi e generativi. Poi la vita ci ha portato altrove ed infine l’età ci ha fatto trovare una nostra dimensione di intima ed affettuosa serenità. Che la terra ti sia lieve come sanno esserlo i granelli di sabbia davanti al Mama o i rasi delle tue amate drag queen. Mancherai a tutte e tutti noi”.