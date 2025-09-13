Ali Toscana: “Con i tagli si favorisce lo spopolamento delle aree interne”

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

"I tagli e le politiche di risparmio sull’istruzione stanno mettendo a rischio le scuole delle aree interne e con esse il futuro di intere comunità. Quando si chiude una scuola, il territorio perde un presidio fondamentale e si innesca un circolo vizioso che porta allo spopolamento e alla perdita di servizi”.

A evidenziarlo è Ali Toscana – Autonomie Locali Italiane, intervenendo a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico per sottolineare la gravità della situazione in vista della ripresa delle lezioni.

“Raccogliamo l’allarme lanciato dai sindacati toscani della scuola, che denunciano un precariato ancora altissimo, troppe supplenze e tagli di cattedre che - nota Ali Toscana - colpiscono soprattutto i plessi più piccoli, nelle zone periferiche e montane”.

“Secondo l’ultimo rapporto Ocse Education at a Glance 2025 - ricordano da Ali Toscana - in Italia un adulto su tre (37%) ha un basso livello di alfabetizzazione – dieci punti percentuali in più rispetto alla media Ocse – e solo il 20% dei giovani completa studi universitari in ambito Stem”.

“Sono dati che sottolineano la necessità di ripensare in profondità le politiche sulla scuola: basta con i tagli, servono investimenti veri e strutturali. La scuola è il bene più prezioso che abbiamo e ogni classe mantenuta aperta è un presidio di civiltà, soprattutto nelle aree interne dove una scuola viva tiene viva anche la comunità. Senza un piano nazionale per sostenere i piccoli plessi - conclude Ali Toscana - la tenuta sociale ed economica di questi territori è a rischio”.

Fonte: Ufficio Stampa Ali Toscana

Notizie correlate

Firenze
Attualità
12 Settembre 2025

Olimpiade e Paralimpiade Uisp Firenze: tutti gli eventi del weekend

Arriva un fine settimana intenso e denso di eventi quello di sabato 13 e domenica 14 settembre, il primo dopo l’apertura ufficiale dei Giochi della quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade [...]

Firenze
Attualità
12 Settembre 2025

Cambio al vertice della Guardia di Finanza Toscana: Gianluca Filippi nuovo comandante

Questa mattina, alla caserma Lido Gori di Firenze, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Interregionale [...]

Firenze
Attualità
11 Settembre 2025

La Asl Toscana sud est vince, per il secondo anno consecutivo, il premio 'Donne Protagoniste in Sanità'

L’Azienda USL Toscana sud est vince – per il secondo anno di seguito - il premio Protagoniste in Sanità per il progetto "Il nostro impegno certificato: L'Azienda USL Toscana sud [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina