Anselmi (Cgil) sull'alluvione dell'Elba: servono investimenti per mettere in sicurezza il territorio elbano

In relazione all'alluvione dei giorni scorsi all'Elba, è doveroso sottolineare che se eventi meteo di tale portata possano creare disastri in qualunque territorio, è altrettanto chiaro che la fragilità di alcune zone è nota da anni. Una volta che si conoscono le criticità di un territorio, sarebbe pertanto fondamentale intervenire preventivamente per evitare che si verifichino situazioni pericolose.

Sarebbe inoltre necessario pensare ad una organizzazione della Protezione civile più ampia di quanto non lo sia oggi. Si potrebbero ad esempio coinvolgere i lavoratori forestali dell'Unione dei comuni delle colline metallifere che hanno mezzi e professionalità per poter operare in tali eventi.

Crediamo sia altresì necessario dotare l'Elba di mezzi idonei ad affrontare tali calamità e non attendere che essi arrivino da altre zone della provincia o della regione.

Gli interventi necessari per mettere in sicurezza i cittadini e il territorio sono tanti e sicuramente è necessario l'intervento della Regione e dello Stato. Servono investimenti importanti, non c'è più tempo da perdere.

Da parte di tutta la Cgil Livorno va la solidarietà ai cittadini e alle imprese colpite da questo disastro, così come va il ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati per superare questo triste momento.

Manuel Anselmi (coordinatore Cgil arcipelago livornese)