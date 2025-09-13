Artigianato e Palazzo, domani ultimo giorno a Firenze

Ultimo giorno domani per visitare la mostra Artigianato e Palazzo che offre anche quest’anno una rinnovata selezione di 100 maestranze italiane ed europee, ingegni creativi di opere irripetibili in tutti i settori: arte, decorazioni e restauro, complementi d’arredo; ceramica e porcellana; gioielli e accessori; lavorazione del legno, del metallo, del marmo e della pelle; tessitura e ricamo, vetro e cristallo; e … food.

Tra tradizione, sperimentazione, i gioielli diventano micro sculture, modellati con l’antica tecnica della fusione a “cera persa” (Annalisa Cutore di Catania e Marina Calamai di Firenze).

Tanto artistici da essere esposti alla Sala del gioiello contemporaneo di Palazzo Pitti, come l’anello in oro di Gianmaria Donini, Un esempio di fusione tra alta gioielleria e la bellezza naturale del legno è la collezione Jewels Wood di Margherita Ferri di Udine. Oggetti, fregi e decori appartenuti a storie diverse vengono assemblati e rielaborate per collane e gioielli unici (Cirilla di Barbara Pignotti, Reggio Emilia).

Mostrano la versatilità della ceramica e della porcellana, tra innovazione e sostenibilità, gli abili ceramisti arrivati da varie parti d’Italia dove la tradizione artigianale si unisce a un’estetica contemporanea (Ėndiadi, Perugia); richiama i marmi dell’antica Roma (Pottery, Roma) o incontra altre materie (Elisabetta Forghieri, Modena). Diventano elementi di arredo per interni e giardino, in forme ispirate alla natura (Elena Milani, Sondrio). E la passione per l’arte ceramica e la ricerca di nuove forme porta Elisabetta Forghieri (Forelli Studio, Modena) a trasformare i tortellini in un oggetto d’arredo, realizzati a mano in gres o porcellana e smaltati con colori ceramici vivaci.

Raccontano le arti del filo gli artigiani del ricamo e della tessitura a telaio capaci anche di sperimentare nuove tecniche che li rende marmorizzati (Emanuela Lazzarini) o assumono colori originali, se partono dalla coltivazione dei fiori (Nathueral, Savona). La storica ditta fiorentina Bonzetto crea arredi con design contemporaneo in ottone e bronzo unendo antichi saperi artigianali a processi ad alta tecnologia, mentre prendono vita collezioni di complementi d’arredo con la tecnica combinata tra grafite e foglia oro di Stefania Dei Rossi (Venezia); Stefano Conticelli (Terni), coadiuvato da una spiccata manualità e da una profonda conoscenza dei materiali crea collezioni originali in pelle, in edizione limitata, con interpretazioni in equilibrio fra poesia e gioco; Maison Madame Ilary (Milano) porta in Mostra una linea prêt-à-porter di capi e turbanti ispirati agli anni ’30, ’40 e ’50; Linoleum Gomma Zanaga di Firenze offre servizi specializzati di tappezzeria artigianale e rivestimenti su misura.

Gli appuntamenti di domani

Ore 19 Assegnazione dei Premi

• “Premio Perseo”, destinato all’espositore più apprezzato dal pubblico

• “Premio Eccellenza Italiana” di EGGroup Italy designato a un giovane di “Next Generation”.

GIARDINETTO DELLE ROSE

ore 15,30 Laboratorio Cartiera e Clarice Pecori Giraldi

ore 18 Ricette di Famiglia con Harry’s Bar

ORTO DELLE MONACHE

I Laboratori A cura della Fondazione Ferragamo,

Area Food: con una nuova selezione di food truck

Fonte: Ufficio Stampa