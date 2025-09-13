Auto finisce contro cabina del gas a San Miniato

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 14.40 a San Miniato, in via Leonardo da Vinci, per incidente stradale.
Il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura che, per cause un corso di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare una cabina del gas di rete media pressione.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell'intervento e collaborato i tecnici di Toscana Energia. Il conducente risulta illeso.
Sul posto 118 e carabinieri di San Miniato.
