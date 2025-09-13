Autostrade: le chiusure notturne

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata, verso Bologna e in uscita, per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta.

Inoltre, sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza est", situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.

In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.

Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.

Sarà chiusa l'area di parcheggio "Vingone est", situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna, a partire dalle 18:00 di martedì 16 fino alle 6:00 di mercoledì 17 settembre e dalle 18:00 di mercoledì 17 fino alle 6:00 di giovedì 18 settembre.

Fonte: Autostrade per l'Italia