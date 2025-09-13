Blitz in uno stabile occupato a Prato: sette denunciati per armi e furto di energia

Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Prato, supportati dai militari del 6° Battaglione Toscana, hanno effettuato un blitz all’interno di uno stabile abbandonato in via della Misericordia, a seguito di segnalazioni sulla possibile presenza di persone all’interno dell’edificio.

Durante l’operazione, disposta dalla procura, sono state identificate sette persone: quattro cittadini italiani, due di origine marocchina e un nigeriano, tutti di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Tra loro anche tre donne che, secondo quanto accertato, avevano occupato l’immobile. All’interno dello stabile è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’adiacente struttura della Asl Toscana centro di via Cavour, che ospita alcuni ambulatori medici, “con il concreto rischio di creare guasti alla rete e un possibile disservizio ai macchinari ospedalieri”.

Nel corso della perquisizione, uno degli identificati è stato trovato in possesso di tre coltelli di grosse dimensioni, il cui porto è vietato dalla legge, oltre a un’arma da taglio realizzata artigianalmente con una lametta da barba. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, detenute da alcuni degli occupanti, che sono stati segnalati alla Prefettura di Prato come assuntori. All’esterno dell’edificio è stata identificata anche una ragazza minorenne, successivamente affidata ai genitori.

La procura ha fatto sapere che si procede per il reato di occupazione abusiva di edifici, mentre alcuni degli occupanti sono stati denunciati anche per porto di armi o oggetti atti a offendere e per furto aggravato di energia elettrica.

“L’episodio – spiega la procura – rende evidente, ancora una volta, quanto sia preziosa la collaborazione dei cittadini, le cui tempestive segnalazioni rendono possibile il pronto intervento delle forze di polizia”.

