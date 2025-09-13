Blitz in uno stabile occupato a Prato: sette denunciati per armi e furto di energia

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Prato, supportati dai militari del 6° Battaglione Toscana, hanno effettuato un blitz all’interno di uno stabile abbandonato in via della Misericordia, a seguito di segnalazioni sulla possibile presenza di persone all’interno dell’edificio.

Durante l’operazione, disposta dalla procura, sono state identificate sette persone: quattro cittadini italiani, due di origine marocchina e un nigeriano, tutti di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Tra loro anche tre donne che, secondo quanto accertato, avevano occupato l’immobile. All’interno dello stabile è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’adiacente struttura della Asl Toscana centro di via Cavour, che ospita alcuni ambulatori medici, “con il concreto rischio di creare guasti alla rete e un possibile disservizio ai macchinari ospedalieri”.

Nel corso della perquisizione, uno degli identificati è stato trovato in possesso di tre coltelli di grosse dimensioni, il cui porto è vietato dalla legge, oltre a un’arma da taglio realizzata artigianalmente con una lametta da barba. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, detenute da alcuni degli occupanti, che sono stati segnalati alla Prefettura di Prato come assuntori. All’esterno dell’edificio è stata identificata anche una ragazza minorenne, successivamente affidata ai genitori.

La procura ha fatto sapere che si procede per il reato di occupazione abusiva di edifici, mentre alcuni degli occupanti sono stati denunciati anche per porto di armi o oggetti atti a offendere e per furto aggravato di energia elettrica.
“L’episodio – spiega la procura – rende evidente, ancora una volta, quanto sia preziosa la collaborazione dei cittadini, le cui tempestive segnalazioni rendono possibile il pronto intervento delle forze di polizia”.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
13 Settembre 2025

Rapina e tentata violenza sessuale a Prato: arrestato uno degli aggressori

Un giovane di 23 anni, residente da tempo a Prato, è stato vittima di una brutale aggressione in viale Marconi. Mentre si trovava appartato con una ragazza, è stato attaccato [...]

Prato
Cronaca
12 Settembre 2025

Bobo Jiang, il trafficante evaso da Prato, torna in Italia

Bobo Jiang, il 38enne di origine cinese ricercato da mesi e catturato il primo settembre a Barcellona nell'ambito di un'operazione internazionale, è rientrato oggi in Italia atterrando a Fiumicino, accompagnato [...]

Prato
Cronaca
12 Settembre 2025

Caso Cocci, il legale di Belgiorno: "Estraneo ai fatti, danno incommensurabile per lui e la famiglia"

Claudio Belgiorno "nega recisamente gli addebiti trasfusi dalla procura nel decreto di perquisizione". A parlare è Ugo Fanti, l'avvocato  dell'ex consigliere comunale di FdI indagato nel caso Cocci e per truffa [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina