Castelnuovo Berardenga inaugura i laboratori creativi di gioco-teatro per i più piccoli

Prenderanno il via nel mese di ottobre, presso la sala Perseveranti del Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, i nuovi laboratori creativi e di gioco-teatro organizzati dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga.
Un percorso pensato per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, che coniuga clown, creatività, fantasia e scoperta del teatro. Attraverso giochi, attività artistiche e momenti di espressione, i partecipanti potranno sviluppare immaginazione, capacità relazionali e scoprire da protagonisti il dietro le quinte dello spettacolo.
L’incontro inaugurale del 20 settembre alle ore 16.00 sarà anche l’occasione per presentare nel dettaglio il progetto, incontrare le famiglie e condividere una merenda insieme.
I laboratori, che prevedono un massimo di 20 partecipanti, si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30, da ottobre a maggio, e porteranno i bambini fino alla messa in scena di uno spettacolo finale.
Programma completo
Giochi da clown – con Giulivo Clown
Sabato 4 e 18 ottobre
Storie a colori – con Beatrice Ficalbi e Johara Breda
Sabato 8 e 22 novembre
Scopriamo il teatro! – con Barbara Toti
Sabato 6 e 22 dicembre
Chi è di scena?! (testo, prove, spettacolo) – con Johara Breda e Gioconda Dragoni
Sabato 10 e 24 gennaio
Sabato 7 e 21 febbraio
Sabato 7 e 21 marzo
Sabato 11 e 18 aprile
Sabato 9 e 16 maggio
Tutti in scena! Spettacolo finale
Sabato 23 maggio
Info e iscrizioni
Email: info@lostanzonedelleapparizioni.com
Johara: 347 2596803
Arianna: 329 0091773
Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga
