“Chi sei davvero?": al Consultorio di San Miniato un laboratorio per conoscersi meglio

Afferma un proverbio giapponese che “tutti noi abbiamo tre facce: la prima la mostriamo a tutto il mondo, la seconda solo agli amici e alla famiglia, la terza non la mostriamo a nessuno ed è il nostro riflesso più veritiero”. Con questa suggestione prende forma un laboratorio di gruppo della durata complessiva di quattro ore, suddiviso in due giornate, pensato per offrire ad adolescenti e giovani uno spazio di crescita e di ricerca della propria identità, aiutandoli a prendere coscienza delle “maschere” che ciascuno porta nel mondo. A condurre il percorso sarà la dottoressa Martina Figus, membro dell’equipe consultoriale.
Gli incontri si terranno presso la sede del Consultorio di San Miniato nel mese di ottobre 2025, in date e orari ancora da definire. Il gruppo sarà formato da un minimo di sei e un massimo di dieci partecipanti, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, con iscrizione obbligatoria e consenso dei genitori per i minorenni.
Per partecipare è necessario inviare, entro il mese di settembre, una mail con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza e contatti) all’indirizzo consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it. È richiesto un contributo di 20 euro a persona, come rimborso parziale per i materiali forniti. Il laboratorio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Per i minorenni è indispensabile il consenso dei genitori, da esprimere tramite l’apposito modulo che verrà inviato dalla segreteria. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Consultorio, al numero 328.0821057 o scrivendo all’indirizzo consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it.
