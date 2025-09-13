“Cuoio”: la saga dei Cavalcanti in scena alla Libreria NessunDove di Empoli

Venerdì 19 settembre, alle ore 21.15, la Libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti a Empoli, ospiterà un evento speciale dedicato al romanzo Cuoio, una mini-saga che racconta le vicende della famiglia Cavalcanti, schiacciata dal fallimento della conceria e da relazioni famigliari consumate dal tempo. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà nei locali della libreria e prevede la partecipazione su prenotazione.

La storia si snoda tra le vie di Santa Croce, dove il mestiere del conciatore si trasmette come una fede, tra capannoni che ricordano cattedrali e distese di pelle lavorata resa eterna dal cromo: “La pelle è ovunque, la pelle è il luogo in cui precipitano tutti i ricordi di gente come noi”. Cuoio ci accompagna in un viaggio nelle viscere di un territorio nascosto, tra violenze che segnano uomini e animali, nel tentativo di risalire da un destino scritto nella pelle stessa del mestiere.

Il romanzo narra la parabola di due fratelli, rievocando il mito di Caino e Abele, e si fa metafora delle generazioni che hanno costruito e poi visto svanire un impero familiare. Un racconto che si interroga sui legami di sangue, sulle ferite che segnano il percorso di vita e sulla necessità di tenersi vicini per preservare una luce di speranza.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le radici di una comunità e riflettere sulle sfide del presente attraverso le pagine di una storia intensa e struggente.