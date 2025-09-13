“Cuoio”: la saga dei Cavalcanti in scena alla Libreria NessunDove di Empoli

Un evento gratuito per riscoprire le radici di Santa Croce attraverso il romanzo di formazione familiare

Venerdì 19 settembre, alle ore 21.15, la Libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti  a Empoli, ospiterà un evento speciale dedicato al romanzo Cuoio, una mini-saga che racconta le vicende della famiglia Cavalcanti, schiacciata dal fallimento della conceria e da relazioni famigliari consumate dal tempo. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà nei locali della libreria e prevede la partecipazione su prenotazione.

La storia si snoda tra le vie di Santa Croce, dove il mestiere del conciatore si trasmette come una fede, tra capannoni che ricordano cattedrali e distese di pelle lavorata resa eterna dal cromo: “La pelle è ovunque, la pelle è il luogo in cui precipitano tutti i ricordi di gente come noi”. Cuoio ci accompagna in un viaggio nelle viscere di un territorio nascosto, tra violenze che segnano uomini e animali, nel tentativo di risalire da un destino scritto nella pelle stessa del mestiere.

Il romanzo narra la parabola di due fratelli, rievocando il mito di Caino e Abele, e si fa metafora delle generazioni che hanno costruito e poi visto svanire un impero familiare. Un racconto che si interroga sui legami di sangue, sulle ferite che segnano il percorso di vita e sulla necessità di tenersi vicini per preservare una luce di speranza.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le radici di una comunità e riflettere sulle sfide del presente attraverso le pagine di una storia intensa e struggente.


