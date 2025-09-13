Elezioni regionali Toscana: le liste di Forza Italia

Forza Italia ha ufficializzato le proprie liste in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, schierando una squadra che unisce figure di esperienza e volti nuovi del territorio.

Nella circoscrizione di Firenze 1 il capogruppo uscente Marco Stella guida la lista, affiancato da Mariagrazia Internò, Nicola Nascosti, Veronica Corti, Emanuele Roselli, Laura Morini, Vincenzo Donnarumma e Franca Petra’. In Firenze 2 spicca la candidatura di Saverio Zeni, insieme a Carolina Mangiapelo, Gaetano Santonocito, Patrizia Ciampi, Duccio Bellini e Roberta Meucci Becucci. In Firenze 3 scendono in campo Simone Campinoti, Claudia Ghezzi, Simone Testai e Sabrina Ramello, mentre in Firenze 4 i candidati sono Paolo Giovannini, Biancastella Maienza, Luca Carti e Tatiana Passerotti. L’area metropolitana fiorentina si conferma dunque il fulcro strategico della campagna di Forza Italia, con liste variegate e rappresentative di diverse sensibilità politiche e professionali.

Accanto a Firenze, il partito presenta liste solide in tutte le province toscane. A Massa Carrara sono candidati Jacopo Ferri, Alessia Casotti, Luigi Della Pina e Jinane Rouicha. A Lucca la deputata Deborah Bergamini guida una compagine ampia, che include Carlo Bigongiari, Marzia Lucchesi, Giovanni Minniti, Romina Mariotti, Niccolò Alberti, Laura Lucchesi e Luca Bianchi. A Pistoia corrono Alessandro Sabella, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Giulia Fondi, Massimo Zucchelli ed Elisa Pirrotta. A Prato il nome di riferimento è quello della parlamentare Erica Mazzetti, affiancata da Gabriele Agati, Eleonora Gandola, Giulio Mencattini, Veronica Versace Scopelliti e Lorenzo Paoletti.

La vicesindaca Raffaella Bonsangue guida la lista a Pisa, insieme a Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Corrado Lami, Roberta Salvadori e Marzio Innocenzi. A Livorno si candida la deputata Chiara Tenerini, affiancata da Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta e Claudio Menicagli. In provincia di Arezzo la lista è composta da Bernardo Mennini, Meri Stella Cornacchini, Carlo Menci, Lucia Cherici, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni e Monia Soldani. A Siena i candidati sono Lorenza Bondi, Piero Ciofi, Elisabetta Pallacchi, Giorgio Carletti, Eugenia Mellea e Antonio Lavecchia. Chiude Grosseto con Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borelli.

Fonte: Forza Italia Toscana - Ufficio Stampa