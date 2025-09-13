Elezioni regionali Toscana: le liste di Toscana Rossa

Sono stati ufficializzati i candidati che sosterranno Antonella Bundu nella corsa alla presidenza della Regione Toscana con Toscana Rossa, la lista unitaria della sinistra radicale che riunisce Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile.

Per Rifondazione spiccano figure storiche come Sandro Targetti, volto noto della sinistra fiorentina, insieme alla co-segretaria regionale Tatiana Bertini, candidata nel collegio Firenze 2, e al segretario cittadino Lorenzo Palandri, in corsa per il collegio urbano dove la capolista è l’indipendente Sara Cassai. Sempre nel capoluogo, il mondo accademico è rappresentato da Fulvio Cervini, docente universitario di storia dell’arte, candidato con Possibile. Potere al Popolo punta invece sull’avvocata penalista e coordinatrice nazionale Francesca Trasatti, candidata su Lucca e Massa, e su Caterina Manicardi, ricercatrice del Sant’Anna di Pisa.

Le liste territoriali vedono in campo numerosi nomi. Ad Arezzo corrono Alessio Antonelli, Camilla Carola Marri, Mirko Vichi, Giulia Messina, Daniele Guerrini, Tatiana Bertini, Jacopo Pellegrini e Guadalupe Aguilar. Per Firenze 1 ci sono Sara Cassai, Fulvio Paolo Cervini, Maria Piera Fusi, Giorgio Ridolfi, Tania Del Bianco, Sirio Armidelli, Maddalena Ciompi e Lorenzo Palandri, mentre Firenze 2 presenta Francesco Quaranta, Tatiana Bertini, Antonio Matteini, Silvana Nutini, Alessandro Valboni e Carlotta Carbonai. In Firenze 3 scendono in campo Pietro Bufano, Maria Piera Fusi, Mattia Aloi e Alice Bencini, e in Firenze 4 troviamo Fulvio Paolo Cervini, Daniela Boschi, Sandro Targetti ed Elisa Romano.

Per Grosseto i candidati sono Lamberto Soldatini, Camilla Carola Marri, Andrea Nannerini e Tamara Tognetti; a Livorno Benedetto Lupi, Arianna Benedetti, Paolo Rossi, Denise Lombardi, Leonardo Niccolai, Catiuscia Ficcanterri, Dario Mainardi e Letizia Mangiantini; a Lucca, oltre a Francesca Trasatti, corrono Matteo Pelleriti, Maria Pergola, Giovanni Ricci, Bianca Medici, Alberto Giorgi, Wafa Ouahibi e Rodolfo Bertozzi. A Massa Carrara la lista è formata da Francesca Trasatti, Aldo Fialdini, Stefania Ghignoli e Roberto Balatri.

Il collegio di Pisa vede la candidatura di Caterina Manicardi, Giovanni Bruno, Simona Carnevale, Antonio Bernardeschi, Fabrizia Casalini, Simone Stefano Teotino, Arianna Benedetti ed Emanuele Rocco Magni. A Pistoia corrono Roberto Lido Daghini, Rosa Barnaba, Sandro Bigagli, Maria Pergola, Roberto Balatri e Maria Luporini, mentre a Prato sono candidati Marco Chiti, Paola Battaglieri, Sandro Bigagli ed Eva Santini. Infine a Siena la lista è composta da Guadalupe Aguilar, Lorenzo Checcucci, Raissa Coppi, Jacopo Pellegrini, Serena Barbato e Francesco Ladu.

La composizione delle liste di Toscana Rossa, che unisce attivisti, esponenti storici e personalità indipendenti, punta a rafforzare la voce della sinistra radicale nella competizione elettorale regionale, con Antonella Bundu come candidata alla presidenza.

Notizie correlate