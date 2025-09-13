Elezioni regionali Toscana, le liste Pd

Politica e Opinioni Toscana
Dika capolista a Pistoia, Marras e Bezzini a Grosseto e Siena

Il Partito Democratico ha presentato le liste per le prossime elezioni regionali in Toscana. Tra i nomi principali spicca Bernard Dika, capolista a Pistoia, mentre due assessori uscenti che hanno ottenuto la deroga, Leonardo Marras e Simone Bezzini, guideranno rispettivamente le circoscrizioni di Grosseto e Siena. A Firenze 2 correrà l’assessora regionale Serena Spinelli, mentre a Pisa sarà capolista Alessandra Nardini, dove però i candidati saranno soltanto sette, dopo il ritiro di Katia Lazzereschi per far posto a Sonia Luca, che non è stata reinserita. In lista figurano anche due ex sindaci: Alessandro Tambellini (Lucca) e Matteo Biffoni (Prato).

Ad Arezzo i candidati sono Barbara Croci, Filippo Boni, Roberta Casini, Andrea Bernardini, Sara Rapini, Alessandro Caneschi, Romina Zamponi e Giampaolo Tellini. A Firenze 1 correranno Cristina Giachi, Andrea Vannucci, Angela Scaglione, Luca Milani, Maria Antonia Pata, Matteo Lucherini Bargellini, Veronica Colzi e Mattia Poggi. Nella circoscrizione Firenze 2, oltre a Serena Spinelli, ci sono Cristiano Benucci, Fiammetta Capirossi, Alessio Meloni, Giulia Di Lisio e Niccolò Pallanti. A Firenze 3 sono in lista Brenda Barnini, Giacomo Cucini, Daria Isolani e Silvano Guerrini, mentre a Firenze 4 i candidati sono Vanina Venturini, Lorenzo Zambini, Giorgia Salvatori e Fausto Merlotti.

A Grosseto si presentano Leonardo Marras, Lidia Bai, Alessio Scheggi e Lucia Tosini. A Livorno la lista comprende Alessandro Franchi, Elisa Cecchini, Simone De Rosas, Cristina Grieco, Michele Iacoponi, Barbara Bonciani, Giulio Lischi e Valentina Capuano. A Lucca corrono Mario Puppa, Camilla Corti, Riccardo Brocchini, Anna Graziani, Alessandro Del Dotto, Roberta Menchetti, Alessandro Tambellini e Patrizia Vagli. Per Massa Carrara i candidati sono Benedetta Muracchioli, Gianni Lorenzetti, Elena Mosti e Dino Bologna.

A Pisa la lista comprende Matteo Trapani, Alessandra Nardini, Andrea Ferrante, Catia Sparapani, Antonio Mazzeo, Catia Taddei e Gabriele Toti. A Pistoia, insieme a Dika, ci sono Chiara Cardelli, Riccardo Trallori, Stefania Nesi, Valerio Bandini e Irene Bottacci. A Prato i candidati sono Marta Logli, Matteo Biffoni, Sandra Bolognesi, Salvatore Bimonte, Flora Leoni e Marco Martini. A Siena corrono Simone Bezzini, Anna Paris, Gabriele Berni, Elena Rosignoli, Marcello Bonechi e Tiziana Fregoli.

