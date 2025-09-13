Esclusa lista civica a sostegno di Tomasi a Pistoia

A Pistoia non è stata ammessa la lista civica “È ora!”, nata a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana e attuale sindaco al secondo mandato della città. La decisione è arrivata dall’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale pistoiese, che dopo le verifiche sulla documentazione ha rilevato irregolarità nelle sottoscrizioni.

Secondo quanto emerso, la lista sarebbe risultata validamente sottoscritta da 340 elettori, numero inferiore alla soglia richiesta. Le contestazioni riguardano anche la mancanza, in alcune firme, dell’indicazione del luogo e della data o dell’autenticazione da parte del pubblico ufficiale, mentre in altri casi non sarebbe risultato leggibile il nome del funzionario incaricato.

Dal comitato che sostiene Tomasi fanno sapere che è già stato presentato ricorso, corredato da integrazioni alla documentazione secondo le indicazioni fornite dall’ufficio circoscrizionale.