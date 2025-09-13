Firenze: Un progetto per prevenire la violenza istituzionale

Attualità Firenze
Il Palazzo di Giustizia di Firenze (foto gonews.it)

La violenza istituzionale è una realtà spesso invisibile ma dalle conseguenze tangibili: si verifica quando enti pubblici, chiamati a tutelare i cittadini, si trasformano invece in fonte di ingiustizie e sofferenze. Questa forma di violenza può manifestarsi in diversi contesti, dagli ospedali ai tribunali, dalle carceri ai centri di accoglienza. Le situazioni critiche includono cure sanitarie negate, procedimenti giudiziari che si prolungano indefinitamente, abusi da parte delle forze dell’ordine e ostacoli burocratici che finiscono per penalizzare soprattutto le persone più vulnerabili.

Per rispondere e prevenire questi fenomeni, l’Ordine regionale degli assistenti sociali della Toscana, con il sostegno della Regione, ha ideato un progetto dedicato. I dettagli dell’iniziativa saranno presentati ufficialmente martedì 16 settembre alle ore 12 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora regionale alle politiche sociali e la presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Toscana. Il progetto mira a rafforzare strumenti di tutela e sensibilizzazione, promuovendo una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini e garantendo che i diritti fondamentali siano realmente accessibili a tutti.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per accendere i riflettori su un tema ancora troppo poco discusso, ma cruciale per la qualità della vita e la giustizia sociale. L’invito è rivolto a operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati a conoscere e sostenere il percorso verso una società più equa e inclusiva.

