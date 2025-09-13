Furto aggravato a Rosignano Solvay: fermato un 40enne senza fissa dimora

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, i carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno individuato e denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, originario dell’Est Europa e senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine per episodi simili. L’uomo è gravemente indiziato di furto aggravato.

L’indagine è scattata a seguito della denuncia sporta da un cittadino che, al suo ritorno, ha trovato il proprio veicolo, parcheggiato nei pressi di uno stabilimento industriale, forzato. Dal mezzo erano state sottratte due schede carburante, fatto che ha immediatamente insospettito il proprietario, spingendolo a rivolgersi alle autorità.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze di alcune persone presenti in zona al momento del furto. Fondamentale si è rivelata anche l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, che ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica e risalire al presunto responsabile.

L’uomo, una volta identificato, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Livorno con l’accusa di furto aggravato.