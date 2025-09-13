Il PD lancia la campagna elettorale nell'Empolese Valdelsa

La luce del tramonto che si insinua fra i colli illumina la piazzetta del borgo di Iano, piccolo gioiello incastonato nei boschi di Montaione, scelta per il lancio della campagna elettorale del Partito democratico Empolese Valdelsa, che presenta i suoi candidati.

Per il collegio Firenze 3, che comprende tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, in lista ci sono due nomi forti, su cui tutto il partito punta per entrare in consiglio regionale e anche in Giunta: Brenda Barnini, capolista, e Giacomo Cucini, a cui si aggiungono Daria Isolani e Silvano Guerrini, che si sono messi a disposizione del partito.

A fare gli onori di casa a Iano è il primo cittadino, il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, che come dirà il segretario di Federazione Jacopo Mazzantini nel suo intervento può insegnare a tutti qualcosa visto che per ben due volte ha vinto le amministrative con oltre l’80% de voti.

Pomponi loda la scelta di partire da un piccolo borgo, perché luoghi come questo sono la ricchezza della Toscana, ma si deve tener conto delle difficoltà delle aree interne: «Bene la legge sulla Toscana diffusa, ma bisogna garantire anche nelle aree rurali la giusta vivibilità, affinché non siano solo luoghi di villeggiatura, ma luoghi di cittadinanza».

Dopo Pomponi c’è stato il saluto di Giorgio Benassi, segretario Pd Montaione e responsabile organizzazione della Federazione, che ha ringraziato per aver scelto il suo comune per questa importante iniziativa, sottolineando che il partito dell’Empolese Valdelsa può contare anche sul lavoro delle piccole unioni comunali, che lavorano di concerto con quelle più grandi, perseguendo obiettivi comuni.

Dopo Benassi è stata la volta di Brenda Barnini, capolista candidata al Consiglio regionale:

«Viviamo un momento complesso, le persone hanno bisogno di risposte concrete e di una programmazione politica a lungo termine, non a soluzioni spot. E siamo noi che ci dobbiamo incaricare di fare questo, partendo proprio dall’Empolese Valdelsa dove sa sempre ci diamo obiettivi ambiziosi e da sempre lavoriamo insieme per raggiungerli. Paolo(ndr Pomponi) richiamava l’esigenza di servizi nelle aree interne: io dico che se verrò eletta il rafforzamento del trasporto pubblico locale sarà primario e insieme a quello il completamento di alcune infrastrutture strategiche per la nostra zona:

il completamento della 429, realizzazione della 436 e allargamento della Fi-Pi-Li. Di pari passo con le infrastrutture bisogna pensare al lavoro: manifattura e imprese sono da sempre le basi della nostra economia, che contribuiscono alla bellezza del territorio, mantenere i posti di lavoro e cercare di crearne altri è un nostro impegno, perché solo così riusciremo a trattenere qui i giovani, che sempre più spesso scelgono di andare via. Un altro fondamentale impegno va preso sulla sanità e sul welfare: dobbiamo abbattere le liste d’attesa e per questo ci vogliono risorse e personale, come per potenziare l'assistenza domiciliare e di riconoscere i "caregiver" con una riduzione IRPEF. La sanità toscana è l’unica in Italia veramente pubblica, bisogna difenderla. I prossimi cinque anni saranno cruciali per la Toscana per uscire da un equilibrio labile, sarà necessario prendere decisioni importanti su sanità e sviluppo economico, puntando sull’innovazione e facendo politiche lungimiranti che possano programmare l’azione amministrativa per i prossimi 30 anni. Non possiamo però tralasciare un aspetto che colpisce tutti noi: il mondo è in guerra. La Toscana da sempre terra di pace, di Don Lorenzo Milani, di Sant’Anna di Stazzema e di Rondine, in questo momento così drammatico deve far sentire la sua voce. Chiudo ringraziando tutte le persone che in questi mesi mi hanno spinto a continuare il mio impegno politico, perché sono state fondamentali nella mia decisione e ringrazio Enrico Sostegni, che in questi dieci anni ci ha supportato ed è sempre fondamentale nel rapporto con la Regione».

Ringraziamento ripreso anche da Giacomo Cucini che ha detto, che se verrà eletto in Consiglio regionale il suo esempio sarà sicuramente Sostegni: «Veniamo da un territorio che ha fatto dell'unità un suo tratto distintivo, cosa non scontata in questo momento. Anche le nostre candidature sono venute fuori da una decisione presa all’unanimità, per questo il nostro programma è unico, perché non parliamo di nostre proposte, ma di quelle del territorio. Durante la nostra campagna elettorale vogliamo parlare di problemi che toccano la comunità dovremmo cercare di realizzare residenze per giovani e studenti per rispondere all’emergenza abitativa legata anche all’aumento dei canoni di affitto nelle grandi città, ma questo si lega al funzionamento del trasporto pubblico locale e su ferro, che va rafforzato garantendo anche la puntualità del servizio, per incentivare la mobilità sostenibile. Inoltre dobbiamo far inserire tutto l’Empolese Valdelsa nel biglietto unico metropolitano, che consente di utilizzare autobus, tram e treni all'interno dell'area metropolitana. Dobbiamo anche occuparci del fenomeno del “lavoro povero”, che oggi è sempre più diffuso anche nel nostro territorio. Persone che hanno un lavoro ma non riescono ad arrivare a fine mese. La Regione si deve far carico di creare opportunità di investimento, promuovendo l'occupazione e l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La Toscana deve continuare a essere la terra dei diritti, la legge sul fine vita, fortemente voluta da Enrico (ndr Sostegni), ne è un esempio».

Daria Isolani e Silvano Guerrini hanno sottolineato l’importanza dell’unità del territorio e si sono detti impegnati fortemente per far ottenere a Barnini e Cucini un ottimo risultato.

Il segretario della Federazione, Jacopo Mazzantini, ha chiuso la presentazione ribadendo l’importanza di essere “partito” perché si fanno le cose insieme e spingendo tutti a una grande mobilitazione per le prossime settimane.

