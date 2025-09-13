Incontri, dibattiti e musica: a Firenze la festa di Filt-Fisac-Nidil Cgil

Due giorni di incontri, dibattiti, musica e convivialità per riflettere insieme sul lavoro e sulle grandi trasformazioni della nostra epoca. “Ondalunga – La festa del lavoro nel mondo che cambia” è l’iniziativa organizzata da Filt Cgil, Fisac Cgil e Nidil Cgil Firenze, in collaborazione con Sms di Rifredi, e vuole essere un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle istituzioni, alla politica, ai giovani e alle famiglie. Appuntamento presso la Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II martedì 16 e mercoledì 17 settembre. Oltre ai talk con ospiti di rilievo nazionale, il programma prevede workshop, fumetti, libri, stand di associazioni, dj set, cene sociali e tanta musica.

IL PROGRAMMA

Martedì 16 settembre

• Ore 18 il talk “This is not America – Capire gli Usa per capire l’Europa nello scacchiere mondiale”. Introduzione: Claudio Gani (Filt Cgil Firenze). Interventi di: Riccardo Staglianò (scrittore e giornalista), Martino Mazzonis (scrittore e giornalista), Elena Aiazzi (CGIL Firenze)

Moderazione: Sara Lucaroni

• Workshop fumetti (per tutte le età) a cura di Bliff!

• Ore 19:30 cena sociale (PRENOTA) con antipasto, primo, secondo e gelato (opzione carne o vegetariano)

• Ore 20 Dj set con Raz DJ

• Ore 21:30 musica con serata Karaoke

Mercoledì 17 settembre

• Ore 18 il talk “Lavoro e Intelligenza Artificiale: chi scrive il futuro?”. Introduzione di Yuri Domenici (Fisac CGIL Firenze). Interventi di: Teresa Numerico (Università Roma Tre); Daniela Tafani (Università di Pisa); Bernardo Marasco (Cgil Firenze). Moderazione di Giulia Tagliaferri (Nidil Cgil Firenze)

• Workshop fumetti (per tutte le età) a cura di Bliff!

• Ore 19:30 cena sociale (PRENOTA) con antipasto, primo, secondo e gelato (opzione carne o vegetariano)

• Ore 20 Dj set con Ghiaccioli e Branzini

• Ore 21:30 Concerti live con Magnitudo 18 e Bluagata

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate