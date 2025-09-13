Lancio del peso, Leonardo Fabbri conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo

Sport Bagno a Ripoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Leonardo Fabbri

Con questo podio diventa il lanciatore italiano più vincente di sempre a livello mondiale

“È stata la gara più bella della mia vita”. Con queste parole Leonardo Fabbri ha commentato il bronzo conquistato nel lancio del peso ai Mondiali di atletica di Tokyo, realizzando un 21.94 al quinto lancio.

Intervistato dalla Rai subito dopo la finale, l’azzurro ha espresso tutta la propria soddisfazione aggiungendo: “Torno a casa felice”.

Per l'atleta di Bagno a Ripoli si tratta della seconda medaglia consecutiva a livello mondiale, che lo ha reso il lanciatore italiano più vincente di sempre a livello mondiale.

Notizie correlate

Bagno a Ripoli
Sport
22 Marzo 2025

Match Ball Firenze Finali del Torneo Open pre qualificazioni Bnl d'Italia

Le finali del torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2025, che ha visto il record di partecipanti con 997 iscritti e dotato di un montepremi di 25.610 euro valido [...]

Firenze
Sport
14 Marzo 2025

Sport, annullate le partite di calcio locali della Figc

A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo il territorio regionale e della Metrocittà di Firenze, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute dalle amministrazioni [...]

Bagno a Ripoli
Cronaca
16 Novembre 2024

Il Tar della Toscana contro il parcheggio temporaneo del Viola park

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di alcuni residenti nell'area vicina al Viola park e si è espresso contro la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che [...]



Tutte le notizie di Bagno a Ripoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina