Lancio del peso, Leonardo Fabbri conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo

Con questo podio diventa il lanciatore italiano più vincente di sempre a livello mondiale
“È stata la gara più bella della mia vita”. Con queste parole Leonardo Fabbri ha commentato il bronzo conquistato nel lancio del peso ai Mondiali di atletica di Tokyo, realizzando un 21.94 al quinto lancio.
Intervistato dalla Rai subito dopo la finale, l’azzurro ha espresso tutta la propria soddisfazione aggiungendo: “Torno a casa felice”.
Per l'atleta di Bagno a Ripoli si tratta della seconda medaglia consecutiva a livello mondiale, che lo ha reso il lanciatore italiano più vincente di sempre a livello mondiale.
