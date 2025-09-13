Le Liste del M5S in Toscana: Irene Galletti candidata in tre collegi, attenzione ai giovani

Irene Galletti

Il Movimento 5 Stelle ha presentato le proprie liste per le elezioni regionali in Toscana, puntando su esperienza e rinnovamento. Spicca la candidatura di Irene Galletti, attuale capogruppo nell’assemblea legislativa regionale, che – forte della deroga concessa dal Consiglio nazionale del M5S – correrà per il terzo mandato, presente in ben tre collegi: Massa Carrara, Lucca e Pisa.

Accanto a lei, nella corsa elettorale, figurano anche Lorenzo Masi, capogruppo pentastellato a Palazzo Vecchio, il suo predecessore Roberto De Blasi e i coordinatori provinciali di Arezzo e Pistoia, rispettivamente Tommaso Pierozzi e Simone Magnani. Il Movimento scommette anche su volti giovani, come quello di Giulia Alderighi, consigliera a Scandicci classe 2003, che rappresenta la nuova generazione pronta a portare entusiasmo e nuove idee in assemblea.

Per quanto riguarda i principali collegi, ad Arezzo si candidano Tommaso Pierazzi, Barbara Storri, Lucio Bianchi, Bonella Martinozzi e Nicola Venturini. Firenze 1 vede in corsa Luca Rossi Romanelli, Eleonora Colucci, Lorenzo Masi, Laura Magni, Roberto De Blasi, Gaia Ciullini e Angelo Spensierato, mentre per Firenze 2 compaiono i nomi di Roberto Grandis, Simona Terreni, Guido Cretti, Eleonora Colucci e Tommaso Romagnoli. Firenze 3 schiera Matteo Ferrante e Simona Terreni, mentre Firenze 4 punta su Lorenzo Vignozzi, Giulia Alderighi, Paolo Bertolini e ancora Simona Terreni.

La composizione delle liste riflette la volontà del Movimento di unire esperienza amministrativa e rinnovamento generazionale, con un occhio di riguardo alla rappresentanza territoriale e alla presenza femminile. La partita elettorale si preannuncia vivace, con il M5S che mira a consolidare il proprio ruolo nella politica regionale toscana, anche grazie alla presenza di candidati radicati nei territori e capaci di interpretare le istanze dei cittadini.

