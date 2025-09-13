Lega nell'Empolese Valdelsa: presentata la squadra per le Regionali

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Ieri sera, presso l’agriturismo Montemagnoli, si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati della Lega per la circoscrizione 3 Empolese, alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi.

In un clima di grande convivialità, con oltre sessanta tra simpatizzanti e militanti, è stata formalizzata la squadra che affronterà la prossima campagna elettorale regionale nell’Empolese:

Susi Giglioli, capolista, già capogruppo a Castelfiorentino e segretario della sezione empolese, due volte candidata a Sindaco.

Marco Cordone, storico leghista, segretario di Fucecchio e vice segretario provinciale.

Ilaria Valeri, già candidata a Empoli alle scorse amministrative nel centrodestra, oggi in forza alla Lega per le regionali.

Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega a Castelfiorentino, distintosi in breve tempo per i suoi interventi sulla sicurezza.

Le dichiarazioni

Susi Giglioli: «Questa è la mia quarta campagna elettorale in uno dei territori più difficili. Passione e determinazione sono fondamentali, e ogni volta che il partito mi riconosce una candidatura di punta per il lavoro svolto sul territorio, per me è sempre un’emozione. Un’altra Toscana è possibile: possiamo farcela insieme agli elettori».

Ilaria Valeri: «Ringrazio Susanna Ceccardi e la Lega per la fiducia riposta in me. Sono orgogliosa di affrontare questa sfida, con l’intento di far crescere questa splendida Regione, oggi segnata da un decadimento in tanti settori: sicurezza, sanità, infrastrutture, viabilità, servizi. Il nostro obiettivo è fermare e invertire questo processo».

Angelo Fiore: “Ringrazio Susanna per l’onore che ci ha fatto con la sua presenza. Ho preso un impegno con i miei elettori per quanto riguarda la sicurezza e il degrado - dopo un anno vediamo già dei risultati importanti. Cambiare questa regione si può e lo faremo insieme

Susanna Ceccardi “La presentazione di questa squadra per l’Empolese-Valdelsa dimostra che la Lega è ben radicata e pronta a raccogliere la sfida anche in territori tradizionalmente difficili. C’è grande entusiasmo e una voglia crescente di cambiamento: noi ci siamo e daremo voce a chi chiede più sicurezza, più servizi e più attenzione ai problemi delle famiglie e delle imprese. Ringrazio i nostri candidati per l’impegno e la passione: insieme a loro porteremo avanti una battaglia di concretezza e di buonsenso per restituire all’Empolese e alla Toscana il futuro che meritano”

Assente Marco Cordone, che ha inviato i suoi saluti a tutti i presenti per improrogabili impegni familiari.

Fonte: Lega

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
13 Settembre 2025

Il PD lancia la campagna elettorale nell'Empolese Valdelsa

La luce del tramonto che si insinua fra i colli illumina la piazzetta del borgo di Iano, piccolo gioiello incastonato nei boschi di Montaione, scelta per il lancio della campagna [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
12 Settembre 2025

Regionali, Cordone (Lega): “Otto punti per la sicurezza in Toscana e nell’Empolese Valdelsa”

A poco più di un mese dalle elezioni regionali, Marco Cordone, segretario comunale della Lega a Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario del partito a Firenze, ha presentato un volantino dal [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
11 Settembre 2025

Regionali, Barnini (PD): "Candidature condivise, nessuna guerra interna. Ecco le nostre priorità"

Nel giugno del 2024 ha terminato il suo secondo mandato a sindaca di Empoli, nei giorni scorsi è stata ufficializzata come candidata capolista PD nel collegio dell'Empolese Valdelsa alle Regionali [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina