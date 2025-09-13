Lega nell'Empolese Valdelsa: presentata la squadra per le Regionali

Ieri sera, presso l’agriturismo Montemagnoli, si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati della Lega per la circoscrizione 3 Empolese, alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi.

In un clima di grande convivialità, con oltre sessanta tra simpatizzanti e militanti, è stata formalizzata la squadra che affronterà la prossima campagna elettorale regionale nell’Empolese:

Susi Giglioli, capolista, già capogruppo a Castelfiorentino e segretario della sezione empolese, due volte candidata a Sindaco.

Marco Cordone, storico leghista, segretario di Fucecchio e vice segretario provinciale.

Ilaria Valeri, già candidata a Empoli alle scorse amministrative nel centrodestra, oggi in forza alla Lega per le regionali.

Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega a Castelfiorentino, distintosi in breve tempo per i suoi interventi sulla sicurezza.

Le dichiarazioni

Susi Giglioli: «Questa è la mia quarta campagna elettorale in uno dei territori più difficili. Passione e determinazione sono fondamentali, e ogni volta che il partito mi riconosce una candidatura di punta per il lavoro svolto sul territorio, per me è sempre un’emozione. Un’altra Toscana è possibile: possiamo farcela insieme agli elettori».

Ilaria Valeri: «Ringrazio Susanna Ceccardi e la Lega per la fiducia riposta in me. Sono orgogliosa di affrontare questa sfida, con l’intento di far crescere questa splendida Regione, oggi segnata da un decadimento in tanti settori: sicurezza, sanità, infrastrutture, viabilità, servizi. Il nostro obiettivo è fermare e invertire questo processo».

Angelo Fiore: “Ringrazio Susanna per l’onore che ci ha fatto con la sua presenza. Ho preso un impegno con i miei elettori per quanto riguarda la sicurezza e il degrado - dopo un anno vediamo già dei risultati importanti. Cambiare questa regione si può e lo faremo insieme

Susanna Ceccardi “La presentazione di questa squadra per l’Empolese-Valdelsa dimostra che la Lega è ben radicata e pronta a raccogliere la sfida anche in territori tradizionalmente difficili. C’è grande entusiasmo e una voglia crescente di cambiamento: noi ci siamo e daremo voce a chi chiede più sicurezza, più servizi e più attenzione ai problemi delle famiglie e delle imprese. Ringrazio i nostri candidati per l’impegno e la passione: insieme a loro porteremo avanti una battaglia di concretezza e di buonsenso per restituire all’Empolese e alla Toscana il futuro che meritano”

Assente Marco Cordone, che ha inviato i suoi saluti a tutti i presenti per improrogabili impegni familiari.

Fonte: Lega

Notizie correlate