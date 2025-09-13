Malore nei boschi di Pistoia: muore un uomo di 82 anni

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 82 anni è morto nel primo pomeriggio nei boschi in località Signorino, nel comune di Pistoia. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 14 su richiesta della centrale operativa del 118 per soccorrere l’anziano, colto da un malore mentre si trovava in auto insieme al fratello.

I vigili del fuoco, con due mezzi fuoristrada, hanno accompagnato il personale sanitario fino al luogo indicato, ma una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo la ricostruzione del fratello, l’uomo si sarebbe sentito male improvvisamente mentre era seduto in macchina.

Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso Pegaso e la polizia di stato per i rilievi. La salma è stata trasportata dai vigili del fuoco fino alla statale 64 Porrettana e consegnata alla misericordia di Pistoia.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
11 Settembre 2025

Inchiesta nella Grande distribuzione, misure cautelari e sequestri per due milioni per sfruttamento del lavoro

Sequestrati beni per due milioni di euro e eseguite dalla guardia di finanza di Pistoia ordinanze di misure cautelari agli arresti domiciliari e di obbligo di dimora per sfruttamento del [...]

Pistoia
Cronaca
6 Settembre 2025

Il postino non consegna la posta e la tiene per sé: succede a Pistoia

Un postino non consegnava la posta, anzi la teneva per sé. La polizia lo ha sorpreso a Pistoia, in sinergia con Poste Italiane: aveva accumulato per mesi circa 3 chili [...]

Toscana
Cronaca
26 Agosto 2025

Sanità in lutto: muore Alessandro Scarafuggi, ex dg delle Asl di Massa Carrara e Pistoia

La sanità toscana piange la scomparsa di Alessandro Scarafuggi, già direttore generale dell’Asl 1 di Massa Carrara dal 2002 al 2007 e successivamente alla guida dell’Asl di Pistoia. A darne [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina