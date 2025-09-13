Malore nei boschi di Pistoia: muore un uomo di 82 anni

Un uomo di 82 anni è morto nel primo pomeriggio nei boschi in località Signorino, nel comune di Pistoia. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 14 su richiesta della centrale operativa del 118 per soccorrere l’anziano, colto da un malore mentre si trovava in auto insieme al fratello.

I vigili del fuoco, con due mezzi fuoristrada, hanno accompagnato il personale sanitario fino al luogo indicato, ma una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo la ricostruzione del fratello, l’uomo si sarebbe sentito male improvvisamente mentre era seduto in macchina.

Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso Pegaso e la polizia di stato per i rilievi. La salma è stata trasportata dai vigili del fuoco fino alla statale 64 Porrettana e consegnata alla misericordia di Pistoia.

