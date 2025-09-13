Pescia Vintage-mania: il fascino del passato torna protagonista il 21 settembre

Domenica 21 settembre 2025 Pescia si prepara a rivivere le emozioni del passato con una nuova edizione di “PESCIA VINTAGEmania”, la manifestazione che ha già conquistato migliaia di visitatori nelle sue precedenti edizioni. Promossa dall’associazione culturale Pinocchio 3000 e patrocinata dal Comune di Pescia, la fiera torna sotto la grande volta del rinnovato ex mercato dei fiori di via Amendola, ribattezzato per l’occasione “Pescia Expo”.

Il successo delle passate edizioni è stato tale da trasformare la città in punto di riferimento per gli appassionati del vintage, richiamando pubblico e espositori anche da fuori regione. L’evento, sapientemente promosso attraverso una campagna informativa che ha coinvolto tv, stampa e social, ha visto il centro storico e l’ex mercato dei fiori invasi da curiosi e collezionisti, entusiasti dell’accoglienza e dell’organizzazione, resa possibile anche dal lavoro sinergico degli uffici comunali.

Anche quest’anno la macchina organizzativa è in pieno movimento: sono già un centinaio gli espositori confermati da tutta Italia, e gli spazi disponibili sono andati a ruba. I visitatori potranno immergersi tra le coloratissime bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa, calzature, vinili, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi, libri, fumetti, pezzi di modernariato, collezionismo, handmade e tanto altro.

Non solo shopping, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, che dagli anni ’60 e ’70 arriva fino ai primi Duemila, tra moda e design, profumi d’epoca e capi sartoriali, con eventi collaterali come mostre tematiche e musica live. A fare da colonna sonora alla giornata sarà Ringo, storico DJ della mitica discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese, che farà rivivere le atmosfere degli anni d’oro della dance italiana.

Per completare l’esperienza, all’interno della manifestazione sarà attiva un’area ristoro a cura del bar Centrale di Pescia, dove sarà possibile gustare cocktail, caffè e piatti veloci in un ambiente informale e accogliente.

L’accesso alla fiera sarà gratuito e continuato dalle 9 alle 19. “PESCIA VINTAGEmania” si candida così a diventare un appuntamento fisso, ogni terza domenica del mese, arricchendo il calendario di eventi della città e confermando la vocazione turistica di Pescia.

Per informazioni: 0572 1913547.