Pisa: torna il bonus di 300 euro a famiglia per le spese di luce e gas

Approvato dalla Giunta il Bonus Utenze 2025. L’agevolazione, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025. Ai beneficiari verrà assegnata un’agevolazione pari a 300 euro per nucleo familiare e i rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget.

Per accedere all’agevolazione sarà necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione, purché in possesso di permesso di soggiorno per motivi lavorativi o per motivi diversi dall’attività lavorativa ai quali è comunque consentito lavorare; essere intestatari di utenze di luce e gas oppure essere iscritti nel nucleo familiare dell’intestatario delle utenze; aver provveduto al pagamento delle fatture di luce e gas emesse nel periodo 01/01/2025 - 31/08/2025; avere un Isee ordinario conforme in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 20mila euro.

Nella creazione della graduatoria saranno inoltre valorizzati, in termini di punteggio, alcuni criteri: la residenza continuativa nel Comune da oltre 24 mesi, la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità grave (invalidità al 100% o Legge 104 art. 3, comma 3), anziani soli over 65, giovani coppie under 36, e famiglie numerose con almeno cinque componenti e un minore.

Fonte: Comune di Pisa