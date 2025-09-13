Porte aperte in Essity: una giornata speciale per le famiglie nello stabilimento di Altopascio

Un’opportunità unica per le famiglie dei dipendenti Essity: lo stabilimento toscano, punto di riferimento per l’innovazione nel settore dell’igiene e della salute, ha accolto oltre 200 persone tra maggio e giugno, aprendo le sue porte con entusiasmo e spirito di condivisione nell’ambito del progetto “Family Open Days”. L’iniziativa, nata dal desiderio dei lavoratori di mostrare ai propri cari l’ambiente in cui operano, continuerà anche nei mesi di settembre e ottobre con nuove visite già in programma.

I Family Open Days, inaugurati lo scorso 22 maggio, prevedono ogni settimana una giornata speciale in cui gruppi di circa 30 persone possono osservare da vicino il ciclo produttivo, accompagnati da spiegazioni chiare e senza interferire con le attività dello stabilimento. La sicurezza è sempre al primo posto, così come sottolineato dalla Site Manager Stefania Pardini, che ha espresso la propria soddisfazione nell’accogliere ospiti di tutte le età: “Vedere gli occhi curiosi dei più piccoli e la meraviglia con cui scoprono il nostro mondo produttivo è motivo di grande orgoglio. Queste giornate sono un’occasione preziosa per rafforzare il legame con la nostra comunità e mostrare la passione che anima il nostro lavoro”.

L’iniziativa non si limita a far conoscere le tecnologie e i processi industriali dietro prodotti di uso quotidiano, ma punta soprattutto a valorizzare le persone che rendono possibile tutto questo. Attraverso attività mirate, viene trasmessa l’importanza di valori come educazione, rispetto e lavoro di squadra, pilastri fondamentali della filosofia Essity.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, coinvolti in laboratori creativi curati da Artebambini. Qui, i bambini hanno potuto scoprire le caratteristiche della carta e dei prodotti Essity con un approccio artistico e ludico, cimentandosi in quiz e giochi pensati per stimolare la curiosità e l’apprendimento. Non sono mancate le occasioni per approfondire temi legati alla sostenibilità: il sito di Altopascio, infatti, si distingue a livello internazionale per l’ambizioso obiettivo di ridurre del 25% il consumo di acqua di falda entro il 2032.

Un momento particolarmente significativo dei Family Open Days è stato segnato dalla visita della Sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, che lo scorso 19 giugno ha voluto complimentarsi personalmente con l’azienda. La Sindaca ha lodato l’attenzione alla sicurezza e la trasparenza nelle spiegazioni offerte durante il percorso, sottolineando l’importanza di iniziative che rafforzano il dialogo tra impresa e territorio.

In definitiva, i Family Open Days di Essity rappresentano non solo un’occasione di apertura verso la comunità, ma anche un esempio virtuoso di come l’industria possa essere luogo di incontro, crescita e responsabilità sociale. Un proverbio toscano recita: “Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina valori raccoglie comunità”: una filosofia che, ad Altopascio, trova piena applicazione.

Notizie correlate