Rapina e tentata violenza sessuale a Prato: arrestato uno degli aggressori

Cronaca Prato
Un giovane di 23 anni, residente da tempo a Prato, è stato vittima di una brutale aggressione in viale Marconi. Mentre si trovava appartato con una ragazza, è stato attaccato da tre uomini che lo hanno picchiato e derubato di orologio, smartphone e denaro. Questo è quanto si apprende dal quotidiano La Nazione.

Uno degli aggressori avrebbe poi tentato di abusare sessualmente della vittima, che è riuscita a opporre resistenza e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei passanti che hanno chiamato il 112.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto di uno dei responsabili, un 24enne senegalese, irregolare e senza fissa dimora, trovato ancora in possesso di parte della refurtiva. Il giovane aggredito è stato soccorso e portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 20 giorni.

L’arrestato è stato trasferito in carcere con l’accusa di rapina aggravata e tentata violenza sessuale, mentre proseguono le indagini per individuare gli altri due complici, ancora in fuga. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili all’identificazione.

