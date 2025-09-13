Renzi: "Casa Riformista decisiva per il successo di Giani alle Regionali"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso un forte sostegno a Eugenio Giani in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, sottolineando il ruolo cruciale della lista civica "Eugenio Giani presidente - Casa Riformista". Durante la presentazione ufficiale della lista, che include candidati di Italia Viva, Più Europa, Psi, Libdem e Pri, Renzi ha dichiarato: “Penso che Eugenio Giani farà un grandissimo risultato e sono convinto che debba fare un grande risultato, anche la lista Eugenio Giani presidente-Casa riformista”.

Renzi ha rivolto un appello diretto a riformisti e moderati, invitandoli a sostenere con convinzione la componente riformista all’interno della coalizione: “Invito tutti i riformisti e anche i moderati a dare forza a questa componente all'interno della coalizione, perché Giani vincerà ed è importante che vinca con un bel risultato della Casa Riformista. Questa è l'occasione più facile e semplice per poter dare forza alla componente riformista”.

Il leader di Italia Viva ha poi risposto alle critiche di chi considera Giani troppo vicino a sinistra, in particolare dopo l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, AVS e il nuovo PD: “A tutti quelli che dicono che Giani si è spostato un po' troppo a sinistra, io dico: guardate, questo della Casa Riformista è il simbolo perfetto per voi, è l'occasione perfetta per voi”.

Renzi ha infine sottolineato l’importanza del voto reale rispetto al dibattito social e mediatico: “Quando si chiacchiera, si fanno i tweet, si fanno le interviste, ognuno è titolato a dire la sua, ma poi parla la gente. Sono i voti a fare la differenza e da questo punto di vista penso che tanti voti alla lista Casa Riformista siano fondamentali per dare forza anche al governo di Giani”.

La campagna elettorale entra così nel vivo, con Casa Riformista che si propone come punto di riferimento per chi cerca una sintesi tra riformismo e moderazione all’interno della coalizione di centrosinistra guidata da Eugenio Giani.

