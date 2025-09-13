San Giuliano Terme celebra la pace con un concerto. Sul palco Cisco e i Dirotta su Cuba

San Giuliano Terme
Tutto pronto per il "Concerto per la pace" con Cisco e Dirotta su Cuba in programma domenica 14 settembre. Dalle ore 20 al Parco della Pace di Pontasserchio, a San Giuliano Terme (Pisa), si terrà la serata organizzata dal Comune di San Giuliano Terme nell’ambito del Settembre Sangiulianese. L'ingresso è gratuito.

Per raggiungere il luogo del concerto, dalle ore 18 bus navetta partiranno (fino alle ore 19:45) da via Metastasio alla Fontina con fermata intermedia in via Verri a San Giuliano Terme. Per il ritorno tutte le navette partiranno alle ore 22:30 da Pontasserchio, con due corse che riporteranno coloro che sono saliti all'andata.

"Lanciamo un un messaggio chiaro per la pace, che rappresenta il filo tematico del Settembre sangiulianese. Per questo invitiamo tutte e tutti ad una nutrita partecipazione popolare: più siamo e maggiore sarà l'intensità della nostra voce per dire stop alle guerre. Con un pensiero a Marah, la giovane ragazza palestinese di Gaza morta a Pisa per denutrizione, che proprio al parco della Pace "Tiziano Terzani" ha ricevuto l'ultimo saluto", ha detto il sindaco Matteo Cecchelli.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme

