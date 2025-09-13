Misericordia di Gambassi, poltrona montascale donata da Villa Pillo

Gambassi Terme
Donata dalla struttura di Villa Pillo

A Gambassi Terme la struttura di Villa Pillo ha donato alla Misericordia locale un nuovo montascale, modello “Scoiattolo”.

Si tratta di un montascale a ruote con seduta larga, braccioli alzabili, rivestimento ignifugo, comandi intuitivi e sistema di spegnimento automatico. Il dispositivo è dotato di joystick per consentire un movimento autonomo e permette il trasporto in salita e in discesa su diverse tipologie di scale.

Il mezzo elettrico è concepito come una poltrona motorizzata e progettata per agevolare le persone con difficoltà motorie nel superamento delle barriere architettoniche. Sarà utilizzato nei servizi rivolti a pazienti con particolari esigenze di mobilità, con l’obiettivo di rendere più semplici e sicuri gli spostamenti anche in presenza di scale.

