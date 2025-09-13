Si è spento Christian Panicucci, pioniere della comunità LGBTQ+ e fondatore del Mamamia

La comunità LGBTQ+ italiana e il mondo della notte piangono la scomparsa di Christian Panicucci, storico fondatore del Mamamia, locale simbolo di Torre del Lago. Panicucci si è spento all’età di 59 anni dopo una lunga malattia, la Sla, che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle negli ultimi anni.

La notizia arriva da La Nazione, quotidiano che ha raccolto il cordoglio di amici, collaboratori e dell’intera comunità.
Panicucci, insieme all’allora compagno Alessio De Giorgi, aveva dato vita nel 1999 al Mamamia, trasformando un semplice locale in un punto di riferimento nazionale per la musica, la libertà e l’inclusione. Il Mamamia non è stato solo palco di notti indimenticabili, ma anche laboratorio di innovazione sociale e culturale, capace di rappresentare i valori dell’accoglienza e della diversità.

Anche il Mamamia ha salutato il suo fondatore con parole colme di affetto.
La scomparsa di Christian Panicucci lascia un vuoto profondo, ma la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di chi ha condiviso con lui la passione per la libertà e la bellezza della diversità.

