Si ribalta con il furgone e rimane bloccata: liberata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti sulla SR2 (km 182+900) nel comune di San Quirico d’Orcia, per un incidente stradale.
Un furgone si è ribaltato su un fianco, con la conducente rimasta bloccata all’interno e con un braccio incastrato sotto il mezzo.
Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a stabilizzare il mezzo e successivamente a estricare la donna, affidata poi al personale sanitario del 118 intervenuto anche con Pegaso.
Sul posto anche la polizia municipale di San Quirico e i carabinieri di Montalcino.
