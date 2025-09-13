Si ribalta con il furgone e rimane bloccata: liberata dai vigili del fuoco

San Quirico d'Orcia
I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti sulla SR2 (km 182+900) nel comune di San Quirico d’Orcia, per un incidente stradale.

Un furgone si è ribaltato su un fianco, con la conducente rimasta bloccata all’interno e con un braccio incastrato sotto il mezzo.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a stabilizzare il mezzo e successivamente a estricare la donna, affidata poi al personale sanitario del 118 intervenuto anche con Pegaso.

Sul posto anche la polizia municipale di San Quirico e i carabinieri di Montalcino.

