Spaccio di droga all’Isolotto. Arrestato 66enne svizzero

Nella mattinata dell’11 settembre, la polizia di Firenze ha messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di stupefacenti nella zona Isolotto, arrestando un cittadino svizzero di 66 anni. L’operazione, condotta dal personale della squadra mobile in abiti civili, è scattata dopo aver osservato movimenti sospetti nei pressi dei giardini del quartiere.

Gli agenti hanno notato un uomo, poi identificato come italiano di 63 anni, che si è fermato con lo scooter, è entrato rapidamente in un palazzo ed è uscito subito dopo, ripartendo in fretta. Fermato per un controllo, l’uomo ha ammesso di aver appena acquistato due dosi di eroina per un totale di 0,60 grammi, pagate 40 euro. La sostanza è stata immediatamente sequestrata dagli agenti.

Le indagini si sono estese all’abitazione del presunto spacciatore, dove sono stati rinvenuti circa 0,30 grammi di eroina, 12 grammi di cocaina e 26 grammi di hashish, nascosti in due calzini. Oltre alle droghe, sono stati sequestrati 1.350 euro in contanti, un bilancino di precisione, forbici da elettricista e materiali per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale era custodito nella camera da letto.