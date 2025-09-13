Sport e comunità a Calenzano: prospettive, sfide e impegni per il futuro

Politica e Opinioni Calenzano
Lo sport a Calenzano, fra esigenze e prospettive”: è stato questo il titolo del primo dibattito politico dell’edizione 2025 di Civitas, la festa di Sinistra per Calenzano, con la partecipazione dell’Assessore Marco Bonaiuti, del Presidente dell’Associazione, Francesco Piacente, e dei rappresentanti delle società sportive calenzanesi.

Nella sua introduzione, Piacente ha richiamato i temi del programma elettorale relativi allo sport, ribadendo l’importanza della pratica sportiva come fattore fondamentale per la crescita sana e il benessere delle persone. Ha ricordato inoltre l’ampiezza del panorama associativo calenzanese, che offre numerose opportunità, e ha sottolineato il valore sociale dello sport come occasione di scambio e condivisione, in una società sempre più frammentata e individualistica. Gli spazi pubblici attrezzati - ha aggiunto - non hanno soltanto una funzione ricreativa, ma anche di presidio sociale e sicurezza.

L’Assessore Bonaiuti, nel suo intervento, ha ripercorso il lavoro svolto nell’ultimo anno, in cui ci si è impegnati ad affrontare alcune criticità rimaste irrisolte da tempo, come quelle legate all’agibilità al pubblico spettacolo dello stadio comunale e della palestra Mascagni. “Abbiamo cercato di lavorare il più possibile a contatto con i gestori e le società sportive per affermare una corretta gestione, fruizione e manutenzione di tutti gli impianti. Questo è un impegno che dovremo portare avanti costantemente”, ha evidenziato.

Guardando agli investimenti futuri, l’Assessore ha confermato la volontà di realizzare al più presto due nuove piastre polivalenti all’aperto: una a Carraia, in prossimità della scuola e della pista ciclabile, e una al Nome di Gesù, con la possibilità di riqualificare lo spazio già esistente ai giardini. Interventi che intendono favorire l’attività sportiva e, al tempo stesso, rafforzare la socialità e la funzione di presidio del territorio.

L’ambizione più grande resta però quella di costruire un nuovo palazzetto polivalente, che consentirebbe di rispondere anche alla crescente esigenza di spazi. “Stiamo lavorando alla progettazione di una struttura di questo tipo: un progetto ambizioso che intendiamo portare avanti, tenendo conto delle risorse disponibili e del contesto generale”, ha aggiunto Bonaiuti.

Un altro impegno rilevante riguarda la Festa dello Sport, in programma nei primi giorni di ottobre, che quest’anno si sposterà nel centro cittadino. Sarà la prima edizione interamente curata da questa Amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare tutte le discipline, facilitando dimostrazioni altrimenti difficili da organizzare al Parco del Neto e promuovendo accessibilità e inclusività e, allo stesso tempo, permettendo di animare il centro urbano e garantire maggiore visibilità alle realtà sportive.

La serata si è conclusa con gli interventi dei rappresentanti delle associazioni sportive del territorio, che hanno portato testimonianze concrete e segnalato le criticità che affrontano. Sinistra per Calenzano ha ribadito il proprio impegno a mantenere, insieme all’Amministrazione comunale, un dialogo costante e un confronto aperto, così da costruire e attuare una programmazione realmente condivisa.

Fonte: Sinistra per Calenzano

