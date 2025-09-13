Spray urticante in un centro commerciale di Livorno, centinaia evacuati

Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Livorno, all’interno di un grande centro commerciale, dove oltre un centinaio di persone hanno accusato difficoltà respiratorie, tosse e bruciore agli occhi. All’origine dell’episodio ci sarebbe, secondo le prime ipotesi, l’utilizzo di spray al peperoncino da parte di ignoti. I presenti sono stati fatti rapidamente uscire dall’edificio per motivi di sicurezza.

Cinque persone, colpite in maniera più significativa dai sintomi di probabile intossicazione da inalazione, sono state soccorse dal 118 e trasferite in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs, due della Misericordia con automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.