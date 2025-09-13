Tragedia ad Arezzo: ristoratore perde la vita in un incidente tra moto e auto

Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Anconetana, ad Arezzo, ha purtroppo avuto un esito fatale. Emanuele Di Rocco, aretino di 50 anni e titolare di una nota pizzeria in viale Michelangelo, è deceduto la scorsa notte all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito in condizioni già disperate.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il trasferimento a Firenze. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

La polizia municipale di Arezzo ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La Procura ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio stradale, come previsto dalla normativa vigente in casi simili.

La tragica notizia ha profondamente scosso la comunità aretina, dove Emanuele Di Rocco era molto conosciuto e stimato sia come imprenditore che come persona. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando ai familiari e alla sua pizzeria, punto di riferimento per tanti cittadini della zona.