Valori (Lista civica per Castelfranco): "Chiediamo rispetto e imparzialità dal Sindaco"

Mi trovo costretta a dover intervenire ancora una volta riguardo l’ennesima caduta di stile perpetrata dal Sindaco nei confronti della sottoscritta, della lista che rappresenta e dei 980 cittadini castelfranchesi che ci hanno manifestato la propria fiducia in occasione delle elezioni comunali dello scorso anno.

Vorrei ricordare al Sindaco che la consigliera Silva Valori, come da verbale della seduta di quel consiglio, ha votato a favore della mozione presentata dal capogruppo di maggioranza, consigliere Cretella.

Voto convinto, motivato ed argomentato in occasione della discussione consiliare.

Ricordo al Sindaco che, nel corso delle sedute dei consigli comunali, egli, oltre a rappresentare la maggioranza, svolge anche la funzione di Presidente del consiglio comunale e che quindi è tenuto ad un comportamento imparziale nei confronti dei consiglieri ed è demandato alla verifica della regolarità e del conseguente esito, delle votazioni come da regolamento del Consiglio.

Appare evidente che le dichiarazioni di queste ore, lasciano trasparire la totale mancanza di rispetto nei confronti della sottoscritta e dell’elettorato che rappresenta, a meno ché, il Sindaco svolga in modo superficiale e sconsiderato anche la funzione di Presidente del Consiglio comunale, arrivando ad omettere pubblicamente l’esito di una votazione consiliare.

Dispiace dover perdere del tempo, per stigmatizzare il comportamento del primo cittadino, che troppo spesso, dentro e fuori dalle mura che rappresentano le istituzioni pubbliche, si è fatto beffa dei consiglieri di opposizione e dei cittadini castelfranchesi con comportamenti poco consoni per chi intende rappresentare la propria comunità.

Silvia Valori - Gruppo consiliare “Lista Civica per Castelfranco”

