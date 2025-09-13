Valori (Lista civica per Castelfranco): "Chiediamo rispetto e imparzialità dal Sindaco"

Politica e Opinioni Castefranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile
Fabio Mini (foto gonews.it)

Mi trovo costretta a dover intervenire ancora una volta riguardo l’ennesima caduta di stile perpetrata dal Sindaco nei confronti della sottoscritta, della lista che rappresenta e dei 980 cittadini castelfranchesi che ci hanno manifestato la propria fiducia in occasione delle elezioni comunali dello scorso anno.

Vorrei ricordare al Sindaco che la consigliera Silva Valori, come da verbale della seduta di quel consiglio, ha votato a favore della mozione presentata dal capogruppo di maggioranza, consigliere Cretella.
Voto convinto, motivato ed argomentato in occasione della discussione consiliare.

Ricordo al Sindaco che, nel corso delle sedute dei consigli comunali, egli, oltre a rappresentare la maggioranza, svolge anche la funzione di Presidente del consiglio comunale e che quindi è tenuto ad un comportamento imparziale nei confronti dei consiglieri ed è demandato alla verifica della regolarità e del conseguente esito, delle votazioni come da regolamento del Consiglio.

Appare evidente che le dichiarazioni di queste ore, lasciano trasparire la totale mancanza di rispetto nei confronti della sottoscritta e dell’elettorato che rappresenta, a meno ché, il Sindaco svolga in modo superficiale e sconsiderato anche la funzione di Presidente del Consiglio comunale, arrivando ad omettere pubblicamente l’esito di una votazione consiliare.

Dispiace dover perdere del tempo, per stigmatizzare il comportamento del primo cittadino, che troppo spesso, dentro e fuori dalle mura che rappresentano le istituzioni pubbliche, si è fatto beffa dei consiglieri di opposizione e dei cittadini castelfranchesi con comportamenti poco consoni per chi intende rappresentare la propria comunità.

Silvia Valori - Gruppo consiliare “Lista Civica per Castelfranco”

Notizie correlate

Castefranco di Sotto
Attualità
1 Marzo 2025

A Castelfranco si presenta il libro 'A Silvio – vita di Berlusconi in ottava rima'

Oggi sabato primo marzo in biblioteca a Castelfranco per i ciclo “I nostri autori” curato dalle bibliotecarie, Pilade Cantini e Andrea Pannocchia presentano il loro ultimo libro “A Silvio – [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
7 Febbraio 2020

Falde acquifere alterate nel Comprensorio, Sup: "Cosa faranno i sindaci?"

La Sezione dell'Unione Inquilini Pisa ha inviato una istanza/petizione a tutti i comuni del Comprensorio del Cuoio in riferimento al Rapporto Arpat che presenta le classificazioni dello stato chimico dei [...]

Castefranco di Sotto
Politica e Opinioni
3 Aprile 2019

Palio dei Barchini, Ghiribelli (Cdx) attacca: "A rischio per totale disinteresse dell'amministrazione"

"Desta sconcerto e stupore apprendere che una manifestazione importante come il Palio dei Barchini, fiore all'occhiello di Castelfranco di Sotto, che da oltre trent'anni dà lustro al nostro paese, sia [...]



Tutte le notizie di Castefranco di Sotto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina