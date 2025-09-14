Al via gli abbonamenti per la stagione di prosa a Empoli

Franco Branciaroli, Silvio Orlando, Michele Riondino, Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Silvia Gallerano, Alessia Giangiuliani, Francesco Acquaroli e Luca Bizzarri sono gli attori e le attrici protagonisti della stagione di prosa del Comune di Empoli.

Un cartellone che comprende spettacoli di altissimo livello, che vanno incontro ai gusti di pubblici diversi.

Si comincia giovedì 20 novembre con Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, interpretato da uno dei più importanti attori italiani, Franco Branciaroli.

Il secondo appuntamento martedì 16 dicembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli.

Terzo titolo in cartellone lunedì 26 gennaio è Art , della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, con Michele Riondino.

Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello con protagonista Silvio Orlando sarà a Empoli martedì 24 febbraio.

Mercoledì 25 marzo si prosegue con Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

L'ultimo appuntamento della stagione di prosa è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior e avranno inizio alle 21.00

La stagione di prosa del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, sarà ricchissima e porterà in città il meglio del teatro italiano: grandi interpreti, nuove produzioni, classici indiscussi caratterizzeranno il cartellone 2025-2026.

Da domani, lunedì 15 settembre, fino a martedì 23 settembre agli abbonati della passata stagione è offerta la possibilità di confermare il proprio posto in anticipo rispetto alla campagna per le nuove vendite, o di cambiarlo, con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 27 a martedì 30 settembre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 4 a martedì 7 ottobre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. I biglietti rimasti saranno disponibili dal 13 ottobre in orario di ufficio e nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno: abbonamento intero 110 euro, ridotto 96 euro;

biglietto intero 23 uro, ridotto 18 euro, ridotto punti Coop 10 euro, studenti e under 30 8 euro.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a 10 euro, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso

il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio Stampa

