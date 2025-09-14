Autodromo del Mugello, incidente in gara: pilota colpito da un tombino

Attimi di grande apprensione all’autodromo del Mugello, dove si stava disputando l’ultima prova stagionale del campionato Gran Turismo Endurance. Dopo meno di un’ora dall’inizio della corsa – prevista sulla distanza di tre ore – il regolare svolgimento della gara è stato interrotto per un incidente che poteva risultare fatale.

Una Lamborghini, allargando la traiettoria in curva e finendo oltre il cordolo, ha urtato con la ruota posteriore sinistra una griglia di scarico. L’impatto ha divelto il tombino, che si è spezzato in due parti: un frammento ha danneggiato il radiatore della Porsche 911 guidata da Andrea Palma, l’altro ha colpito con violenza il parabrezza dell’Audi R8 di Alberto Di Folco, sfondandolo e centrando direttamente il casco del pilota.

La direzione di gara ha immediatamente interrotto la competizione con bandiera rossa per consentire la messa in sicurezza della pista. Di Folco, dolorante al collo, è stato accompagnato al centro medico del circuito per i primi controlli e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti più approfonditi. Dimesso poche ore dopo, è tornato ai box per tranquillizzare il proprio team e gli altri colleghi.

Dopo circa cinquanta minuti di stop, la corsa è potuta riprendere regolarmente in condizioni di piena sicurezza.