Colpo notturno all’Ipercoop di Sesto Fiorentino, sfondano una porta con l'auto

Razzia in una gioielleria interna alla galleria

Nella notte un gruppo di ladri ha preso di mira il centro commerciale Ipercoop di Sesto Fiorentino, nel Fiorentino. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero sfondato una porta laterale utilizzando un’auto come ariete per poi dirigersi verso una gioielleria interna alla galleria.

Una volta dentro, il gruppo avrebbe abbattuto il bandone del negozio e infranto le vetrine con delle mazze, riuscendo a portare via numerosi monili. L’entità del bottino è ancora in fase di valutazione.

L’allarme è scattato intorno alle quattro del mattino grazie alla segnalazione di una guardia giurata. All’arrivo delle pattuglie della polizia i responsabili si erano già dileguati, lasciando dietro di sé i segni evidenti della spaccata.

Non è la prima volta che il punto vendita viene colpito: già nel 2023 lo stesso negozio di gioielli fu teatro di un furto analogo, con un danno allora stimato attorno ai 250mila euro.


