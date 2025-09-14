Taglio del nastro a Empoli per il nuovo CUPRA Garage

Grande successo a Empoli per l’inaugurazione del nuovo CUPRA Garage di Piemme Auto, concessionaria con sede in via Lucchese 223. Un evento esclusivo e riservato a pochi ospiti selezionati che venerdì 12 settembre, ha celebrato l’apertura di uno spazio innovativo, che non vuole essere soltanto uno showroom, ma un vero e proprio ambiente esperienziale dove cliente, design e visione si incontrano nel segno del “non convenzionale”.

La serata ha offerto un percorso immersivo tra design, arte e community, trasformando lo spazio in un palcoscenico emozionale, dove ogni dettaglio è stato pensato per raccontare l'anima del brand. A dare ritmo e atmosfera ci ha pensato il dj set di Davide Bianucci, nome noto della scena clubbing regionale e nazionale, che ha trasformato il Garage in una dancefloor.

Tra i momenti più suggestivi, l’intervento dell’artista e performer locale Alessio Londi, che ha dipinto direttamente sulla carrozzeria della CUPRA Terramar, un'ibrida ad alte prestazioni. L’opera, ispirata al suo viaggio in Toscana a bordo dell'auto stessa, esprime il legame tra movimento, visione e libertà creativa.

Il cuore dell’evento sono stati però gli interventi di chi ogni giorno vive e rappresenta il marchio. Attraverso le loro parole hanno dato voce e sostanza all’anima del brand CUPRA: Massimiliano Mechetti, titolare del CUPRA Garage di Empoli, Giuseppe Telesca, sales manager del CUPRA Garage di Empoli, e Pierantonio Vianello, brand manager di CUPRA Italia.

"C’è tanta emozione e sono molto felice del riscontro - ha affermato il Titolare Mechetti -. Questa inaugurazione rappresenta per noi un punto di partenza importante: l’ambizione è quella di accogliervi numerosi dentro il nostro Garage per vivere un’esperienza che non è mai banale. CUPRA non è solo automobili, ma ispirazione, emozione e un nuovo modo di interpretare la mobilità. È questo il nostro DNA: essere non convenzionali".

Questo spirito non convenzionale si riflette anche nel rapporto con i clienti: "Quando incontriamo un cliente non è solo un preventivo o una trattativa - ha spiegato il Sales Manager Telesca -, ma un momento in cui cerchiamo di conoscere la persona e capire le sue esigenze. Chi arriva qui cerca qualcosa di diverso dal solito contesto, e per me è un orgoglio essere scelti in un panorama automobilistico così competitivo. Uscire fuori dal coro significa distinguersi non solo come brand, ma anche come persone. Le persone vengono prima delle auto".

Un approccio così nasce dall’esperienza originale del brand, fin dai suoi primi passi a Barcellona: "CUPRA è nata a Barcellona, dentro a un garage, grazie a un gruppo di appassionati - ha raccontato il Brand Director Vianello -. Oggi quello stesso spirito rivive in spazi come questo, che non sono semplici showroom, ma luoghi dove si accompagna il cliente lungo tutta l’esperienza di guida e di vita con il marchio".

Il nuovo CUPRA Garage di Empoli si affianca a quello di Lucca, confermando l’impegno di Piemme Auto nel credere in un brand giovane e dinamico, che dal 2020 - anno del debutto con la Formentor - ha visto crescere costantemente la propria gamma e conquistare il mercato europeo, anche grazie ai nuovi modelli, Tavascan e Terramar, in mostra venerdì nel Garage di Empoli.

I numeri parlano chiaro: quasi un milione di vetture vendute e oltre cinque miliardi di euro investiti nello sviluppo dei nuovi modelli. Fondamenta solide per un marchio che ha fatto del “non convenzionale” la propria parola d’ordine, e che ora trova in Empoli un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che va ben oltre l’acquisto di un’auto.

Piemme Auto | Empoli

via Lucchese, 223

50053 Empoli (Fi)

0571.580312

Tuscania Auto | Capannori

Via Romana 445

55012 Capannori - Corte Stanghellini (Lu)

0583.933750