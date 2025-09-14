Fondo affitti 2025: aperto il bando a Poggibonsi

Aperto a Poggibonsi il bando per il Fondo affitti 2025. Per presentare domanda per accedere al contributo c’è tempo fino alle 14 dell'8 ottobre. “Come già nel 2024 il Comune ha scelto – dice la sindaca – di destinare risorse del Bilancio per garantire questa forma di sostegno alle persone fragili, continuando a mancare la copertura da parte del Governo. Quello per il Fondo Affitti è un impegno che ci siamo assunti fin da subito e che abbiamo sempre riconfermato nella piattaforma condivisa con i sindacati sul Bilancio di previsione. Le risorse sono stanziate e adesso è il momento del bando e delle domande”.

Complessivamente anche per il 2025 sono a disposizione per i cittadine e le cittadine di Poggibonsi oltre 200.000 euro (Comune più contributo regionale). “Un complesso di risorse che ci consentirà di aiutare tante famiglie fragili nel nostro territorio nel pagamento degli affitti – dice l'assessora alla coesione sociale – L'anno passato grazie alle risorse stanziate e disponibili per questa misura di sostegno abbiamo potuto aiutare 160 famiglie”.

Il Fondo affitti infatti è un contributo economico annuale per aiutare i cittadini titolari di un regolare contratto di locazione. Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ed è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto e alle ricevute presentate.

Per accedere al bando è necessario essere in possesso di una serie di requisiti come ad esempio essere residenti nel Comune nell’immobile per il quale si richiede il contributo, essere cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadini di Stati extraeuropei o apolidi, regolarmente soggiornanti, essere titolari di contratto per un alloggio ad uso abitativo. E’ richiesto di non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. Vi sono poi requisiti economici di patrimonio mobiliare e immobiliare e di reddito ed è necessario non aver percepito altri benefici pubblici finalizzati al pagamento dell’affitto.

Come fare domanda. Le domande vanno presentate esclusivamente online ed è necessario essere in possesso dello SPID.

Come sempre, è possibile richiedere assistenza gratuita per la compilazione della domanda presso i Punti Digitale Facile (PDF) attivi sul territorio.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa