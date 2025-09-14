Giornalista e cameraman napoletani aggrediti dopo Fiorentina-Napoli

La serata di calcio che ha visto il Napoli imporsi a Firenze sulla Fiorentina per 3 a 1 è stata macchiata da un episodio spiacevole ai margini dello stadio Franchi. Al termine della partita, un giornalista e un cameraman di CalcioNapoli24 Tv sono stati insultati e spintonati mentre stavano trasmettendo in diretta.

Secondo quanto riferito dall’emittente partenopea, l’inviato Manuel Guardasole sarebbe stato preso di mira con frasi offensive da alcuni gruppi di tifosi viola. Poco dopo la situazione è degenerata: il cameraman Vittorio Bernardo sarebbe stato spinto con forza e la telecamera, che stava riprendendo il collegamento, sarebbe stata schiacciata contro il muro di un palazzo. Il tutto è avvenuto all’esterno della zona di prefiltraggio, nella postazione da cui la tv locale stava seguendo l’immediato post-gara.

Le immagini della diretta hanno così registrato insulti e aggressioni, mentre il collegamento con lo studio veniva disturbato dalla concitazione. L’emittente ha fatto sapere di ritenere inaccettabile quanto accaduto e di auspicare interventi concreti contro i responsabili.

Il direttore di CalcioNapoli24, Salvio Passante, ha espresso solidarietà ai due operatori coinvolti, annunciando di voler valutare ogni iniziativa utile a tutelarne la sicurezza.

