Il cardinale Ernest Simoni torna a Montespertoli

Il cardinale Ernest Simoni è rientrato in Italia e ha fatto ritorno a Firenze, nell’Arcidiocesi che lo accolse nove anni fa, quando venne elevato alla dignità cardinalizia dal compianto Papa Francesco. La città toscana, che negli anni è divenuta per lui una vera patria d’adozione, lo ha nuovamente accolto con calore.

Nonostante l’età avanzata – il prossimo ottobre compirà 97 anni – il porporato non ha rinunciato a un lungo viaggio pastorale negli Stati Uniti, durato oltre due mesi durante l’estate. In America ha incontrato migliaia di fedeli, visitando le comunità albanesi emigrate, che contano circa 700mila persone, e diverse diocesi locali, accolto dai rispettivi vescovi. La sua testimonianza di fede, granitica e instancabile, ha scandito giornate intense di apostolato dall’alba al tramonto.

Religioso francescano dall’età di dieci anni, ordinato sacerdote nel 1956, Simoni subì nel 1963 l’arresto da parte del regime comunista albanese. Trascorse 28 anni in prigionia, tra carceri e lavori forzati nelle miniere e nelle fogne di Scutari, fino alla liberazione nel 1991. La sua storia, segnata dalla persecuzione e dalla resistenza spirituale, continua a rappresentare una testimonianza viva di fede incrollabile.

Rientrato a Firenze, il cardinale ha presieduto la celebrazione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce nella Basilica di San Marco, accolto dal rettore padre Manuel Russo, della comunità dei Domenicani di Santa Maria Novella. La chiesa fiorentina, dove aveva officiato la sua ultima messa prima della partenza per gli Stati Uniti, è stata il luogo del suo primo impegno pubblico al rientro in Italia. Al termine della funzione, ha incontrato numerosi fedeli che, avuta notizia della sua presenza, si sono recati a salutarlo con affetto, ricevendo da lui benedizioni e parole di incoraggiamento.

Il suo prossimo appuntamento sarà domenica 28 settembre a Montespertoli, presso la comunità parrocchiale di San Donato a Livizzano, realtà a lui molto cara fin dai tempi del parroco don Mario Boretti. Qui, nella “Cittadella Mariana”, sarà accolto dal parroco don Cristian Meriggi alle 17.30 e presiederà la solenne Santa Messa in occasione della festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

